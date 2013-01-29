نامهای برتر ایرانیان در سال 91 / تغییر روند نامگذاری

محسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس بانک اطلاعات جمعیتی ، در 10 ماهه سال 91 شاهد تغییراتی در روند نامگذاری هستیم بطوریکه نام برخی از شخصیتهای سریالها صدا و سیما باعث انتخاب نام فرزندان در خانواده ها شده است.

وی گفت: اسامی مانند فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، زینب، ریحانه، یسنا، هستی، مریم، ستایش و رقیه 10 اسم برتر دختران بوده که طی این مدت بیشترین فراوانی را داشته است.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد اسامی پسران نیز تاکید کرد: امیر علی، امیر حسین، ابوالفضل، محمد ، علی ، محمد طاها، حسین، امیر محمد ، محمد و محمد مهدی نیز دارای بیشترین فراوانی درمیان اسامی پسران در 10 ماه اول امسال بوده است.

به گفته کرمی، خانواده ها می توانند از سیستم اینترنتی سازمان ثبت احوال برای مشاوره نامگذاری نوزادان خود استفاده کنند همچنین کارشناسان سازمان از طریق فکس، تلفن و پرتال نیز آماده پاسخگویی به سوالات و مشاوره به متقاضیان هستند.