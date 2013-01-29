به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: دادستانی کل مصر خواستار بازداشت اعضای گروه موسوم به ائتلاف سیاه (Black Block) و تعلیق فعالیتهای آن شده است.

دادستانی مصر ائتلاف سیاه را گروهی خرابکار معرفی کرده است که برای ترویج تروریسم در این کشور تلاش می کند.



این در حالی است که منابع خبری اخیرا گزارشهای متعددی درباره نقش آفرینی گروه ائتلاف سیاه در حوادث اخیر مصر و وابستگی آنها به رژیم صهیونیستی منتشر کرده بودند.

شبکه خبری الجزیره روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: ائتلاف سیاه یک بازیگر جدید در حوادث(اعتراضات و تظاهرات) مصر است که مدعی تلاش برای از بین بردن فساد و استبداد است.

الجزیره در ادامه به وابستگی این گروه به رژیم صهیونیستی اشاره کرده و می نویسد: مقر اصلی ائتلاف سیاه در منطقه نظامی صحرای نقب قرار دارد و یک افسر اطلاعاتی اسرائیلی به نام "دیوید" ماموریت نظارت بر آن را بر عهده دارد.

یک ژنرال اسرائیلی به نام "بنی شاحر" و یکی از اعضای سابق سرویسهای اطلاعاتی به نام "بازی زافر" نیز به وی در مسائل امنیتی، نظامی و روانی در این ماموریت کمک می کنند.

بنابر این گزارش، گروه ائتلاف سیاه با برخی گروهها امنیتی اسرائیلی نیز در ارتباط است و در تلاش برای سرنگونی نظام وابسته به اخوان المسلمین در مصر است.

روزنامه الیوم السابع نیز در گزارشی به فعالیتهای خطرناک این گروه در برخی مناطق مصر اشاره کرد.