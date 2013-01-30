مجید امرایی مدیر سرای روزنامهنگاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهاندازی باشگاه روزنامهنگاران ایران خبر داد و گفت: هم اکنون مراحل طراحی و کارهای نرمافزاری مربوط به تاسیس این باشگاه در حال انجام است.
به گفته وی، باشگاه روزنامه نگاران ایران با رویکرد آموزشی و به صورت تخصصی در حوزه رسانه و ارتباطات و زیر نظر سرای روزنامهنگاران ایران فعالیت خواهد کرد.
مدیر سرای روزنامهنگاران ایران همچنین از راهاندازی کارگاههای آموزشی در شعبههای استانی آن خبر داد و گفت: فعالیت این کارگاهها هفته گذشته با دایر شدن کارگاههای آموزشی و تخصصی در استان همدان شروع شده است.
وی ادامه داد: این کارگاهها در 6 شعبه دیگر استانی سرای روزنامهنگاران ایران شامل البرز، گیلان، لرستان، کردستان، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد ادامه خواهد یافت.
به گفته امرایی، مدرسان این کارگاهها از استادان مجرب رشتههای روزنامهنگاری هستند و از تهران به استانهای یادشده اعزام خواهند شد.
مدیر سرای روزنامهنگاران ایران همچنین با اشاره به فعالیتهای انتشارات آن نیز افزود: دو کتاب در زمینه تاریخ مطبوعات در دو استان کشور و یک کتاب هم درباره طنز در مطبوعات ایران، به زودی از سوی انتشارات سرای روزنامهنگاران ایران منتشر خواهد شد.
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