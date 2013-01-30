  1. فرهنگ و ادب
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۱۷

باشگاه روزنامه‌نگاران ایران تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود

باشگاه روزنامه‌نگاران ایران تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود

باشگاه روزنامه‌نگاران ایران تا پایان امسال توسط سرای روزنامه‌نگاران ایران راه‌اندازی خواهد شد.

مجید امرایی مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه‌اندازی باشگاه روزنامه‌نگاران ایران خبر داد و گفت: هم اکنون مراحل طراحی و کارهای نرم‌افزاری مربوط به تاسیس این باشگاه در حال انجام است.

به گفته وی، باشگاه روزنامه نگاران ایران با رویکرد آموزشی و به صورت تخصصی در حوزه رسانه و ارتباطات و زیر نظر سرای روزنامه‌نگاران ایران فعالیت خواهد کرد.

امرایی گفت: ما در راه‌اندازی این باشگاه خبری هم بُعد آموزشی مد نظرمان بوده و هم بُعد اطلاع‌رسانی و در واقع ارگان ویژه مطبوعات ایران است.

مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران همچنین از راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی در شعبه‌های استانی آن خبر داد و گفت: فعالیت این کارگاه‌ها هفته گذشته با دایر شدن کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در استان همدان شروع شده است.

وی ادامه داد: این کارگاه‌ها در 6 شعبه دیگر استانی سرای روزنامه‌نگاران ایران شامل البرز، گیلان، لرستان، کردستان، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد ادامه خواهد یافت.

به گفته امرایی، مدرسان این کارگاه‌ها از استادان مجرب رشته‌های روزنامه‌نگاری هستند و از تهران به استان‌های یادشده اعزام خواهند شد.

مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران همچنین با اشاره به فعالیت‌های انتشارات آن نیز افزود: دو کتاب در زمینه تاریخ مطبوعات در دو استان کشور و یک کتاب هم درباره طنز در مطبوعات ایران، به زودی از سوی انتشارات سرای روزنامه‌نگاران ایران منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1803413

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