مجید امرایی مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه‌اندازی باشگاه روزنامه‌نگاران ایران خبر داد و گفت: هم اکنون مراحل طراحی و کارهای نرم‌افزاری مربوط به تاسیس این باشگاه در حال انجام است.

به گفته وی، باشگاه روزنامه نگاران ایران با رویکرد آموزشی و به صورت تخصصی در حوزه رسانه و ارتباطات و زیر نظر سرای روزنامه‌نگاران ایران فعالیت خواهد کرد.

امرایی گفت: ما در راه‌اندازی این باشگاه خبری هم بُعد آموزشی مد نظرمان بوده و هم بُعد اطلاع‌رسانی و در واقع ارگان ویژه مطبوعات ایران است.