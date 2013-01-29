اردبیل قطب ورزشهای زمستانی کشور/ ضرورت مدیریت ظرفیتهای پنهان

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز جشنواره زمستانی 45 روزه سرعین به یکی از مهمترین شهرهای دارای جاذبه گردشگری کشور، بار دیگر می تواند این استان را به عنوان قطب ورزشهای زمستانی مطرح و ظرفیتهای پنهان آن را معرفی کند

این استان به دلیل برخورداری از تمام زیرساختهای ورزش زمستانی نظیر پیست اسکی در دو منطقه آلوارس سرعین و اندبیل خلخال، دامنه های کوه همیشه پربرف سبلان برای ورزشهای پیاده روی و کوهنوردی زمستانی، اسنوموبیل، امکان ایجاد هتلهای یخی، آبگرمهای متعدد و... می تواند به مهمترین استان در این زمینه باشد.

اما تاکنون به دلیل حلقه مفقوده مدیریت گردشگری در استان این امر میسر نشده و اردبیل به دلیل عدم معرفی ظرفیتهای پنهان و یا بهره برداری ناقص و مقطعی از این پتانسیلها به عنوان گردشگری فصلی شناخته می شود که این امر خسارت اقتصادی هنگفتی را در پی داشته است.

ظرفیت گردشگری زمستانی اردبیل احیا شود

جشنواره زمستانی اندبیل خلخال

چنانچه به گفته معاون امنیتی سیاسی استانداری اردبیل در حال حاضر سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد ریالی در توسعه زیر ساختهای سرعین به دلیل عدم برنامه ریزی مطلوب از آن در مقطع فصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

عباس دستباز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید دارد که با توجه به این میزان سرمایه گذاری ضروری است ظرفیت گردشگری زمستانی سرعین و نیز استان اردبیل احیا شود، چراکه رونق آن در این منطقه می تواند اقتصاد توریسم در اردبیل را متحول کرده و با ایجاد اشتغال پایدار درآمدهای قابل توجهی را به این منطقه گسیل کند.

دستباز با بیان اینکه برگزاری برنامه های گردشگری زمستانی می تواند به عنوان یک راهکار ارزنده مورد استفاده قرار گیرد، می گوید باید زمینه ای فراهم شود تا گردشگر اشتیاق سفر به این منطقه را در فصول سرد سال داشته باشد.

انتشار اخبار بارش برف مانع ورود گردشگران می شوند

وی با انتقاد از کوتاهی رسانه ها در معرفی قابلیتهای گردشگری زمستانی اعتقاد دارد اکثر اخبار و گزارشات فصول سرد مربوط به مسدود بودن مسیرهای تردد و بارشهای فراوان است که موجب شده مسافرت به اردبیل محدود به فصول گرم سال شود.

دستباز برگزاری جشنواره زمستانی را فرصت مناسبی می داند تا قابلیتها و امکانات گردشگری زمستانی قطب گردشگری کشور معرفی و نظر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه معطوف شود.

در بحث توسعه ورزشهای زمستانی امروزه مناطقی که دارای موقعیت های مناسب کوهستانی و دامنه های برفگیر هستند شرایط ایده آل و مناسبی برای ورزش های زمستانی دارند.

"آلوارس" بزرگترین پیست اسکی ایران بلااستفاده مانده است

پیست اسکی آلوراس در فاصله 24 کیلومتری سرعین و 12 کیلومتری روستای آلوارس و در ارتفاع 3200 متری از سطح دریا یکی از این ظرفیتها است که به سبب بارش فراوان برف در پاییز و زمستان و دیر ذوب شدن برفها در طی شش ماه از سال می تواند مورد استفاده اسکی بازان قرار گیرد.

مجموعه فرهنگی، گردشگری و ورزشی آلوارس بزرگترین پیست اسکی به لحاظ وسعت در ایران است و 20 هکتار وسعت دارد و هم اکنون به تلی سیژ، رستوران و آموزشکده اسکی مجهز است.

پیست اسکی به دلیل بارش برف تعطیل است



این پیست در اوایل سال 1385 به بهره برداری رسید، اما به دلایل متعدد نظیر مسدود بودن مسیر پیست به دلیلی بارش برف که در نوع خود می تواند از سوژه های جالب توجه باشد، بلااستفاده مانده و با مشکلاتی مواجه است که بی شک با برطرف شدن آن روند جذب گردشگر به سرعین و این پیست بیشتر خواهد کرد.



با اصلاح جاده و استقرار ماشین آلات برف روبی و امدادی در مسیر پیست اسکی آلوارس این منطقه بیش از پیش می تواند مورد اقبال و توجه گردشگران قرار خواهد گیرد.



پیست اسکی آلوارس سرعین

مدیرکل ورزش و جوانان استان با تاکید بر لزوم توسعه ورزش اسکی در استان و جذب و آموزش جوانان در این رشته معتقد است که وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی استان و نیز وجود پیست مناسبی همچون آلوارس شرایط را برای فعالیت بیشتر جوانان و ورزشکاران در رشته اسکی هموار کرده است.

آلوارس سکوی پرتاب ورزش اسکی اردبیل

احد پازاج با بیان اینکه باید از ظرفیتهای زمستانی استان برای توسعه ورزشهای زمستانی با رویکرد رشد ورزش اسکی و نیز افزایش گردشگری اردبیل استفاده شود، یادآور می شود بی شک در این صورت ورزش اسکی در استان با توجه به برنامه ریزی ها در آینده به موفقیت های بزرگی دست خواهد یافت.



کارشناسان ورزش مهمترین مشکلات توسعه ورزش های زمستانی در این استان را نبود مطالعه کارشناسی و مکان یابی مناسب، عدم تدوین برنامه راهبردی، نداشتن طرح جامع برای گسترش ورزشهای زمستانی با رویکرد جذب گردشگر از سوی دستگاه های ذیربط از جمله میراث فرهنگی و گردشگری می دانند.

اردبیل طرح جامع برای گسترش ورزشهای زمستانی ندارد



علاوه بر این عدم تعریف و شناسایی نیازمندی ها، حمایت نشدن بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم همکاری و مشارکت دستگاه های مسئول، استفاده نکردن از توان مدیریتی نیروهای مستعد موجود در استان و تخصیص ندادن منابع مالی در راستای تجهیز، تکمیل، راه اندازی و نگهداری مناطق مستعد از دیگر علل عقب ماندگی استان در این حوزه عنوان می شود.



با این حال آغاز مجدد جشنواره زمستانی سرعین که تا اواسط اسفندماه به طول خواهد کشید و سرمایه گذاری در این خصوص می تواند این امیدواری را ایجاد کند که با معرفی علمی و مناسب توانمندیهای استان در این زمینه، سرعین و نیز سایر شهرهای دارای شرایط لازم استان از گردشگری فصلی خارج شده و بتوانند در زمستان نیز پذیرای گردشگران باشند.

مدیریت علمی و بهره گیری از خرد جمعی نیاز حوزه گردشگری

این جشنواره که با تاکید بر توسعه همه جانبه گردشگری و جذب توریسم ورزشی شکل گرفته، باید برای تحقق اهداف خود از نگاه تک بعدی در زمینه ورزش صرف پرهیز کرده و با معرفی مناطق دیدنی و گردشگری استان در فصل زمستان، پذیرای گردشگران هر دو حوزه ورزشی و غیر ورزشی باشد.



استان اردبیل به معنای کامل چهار فصل بوده و باید از این ظرفیت و مواهب الهی به بهترین نحو استفاده کرد. به گونه ای که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که قابلیتهای گردشگری و جذب توریسم استان به ویژه در ایام زمستان بسیار بالا بوده و برگزاری این فستیوال، آهنگ حرکت جذب گردشگر در فصول سرد سال را رونق خواهد بخشید.



برای دستیابی به این اهداف مدیریت علمی و عملی و بهره گیری از خرد جمعی تاثیرگذاربوده و البته نباید فراموش کرد که در تداوم این حرکت، فعالیت پیست اسکی آلوارس و اندبیل خلخال باید دائمی و در این خصوص سرمایه گذاری شود، نه اینکه به بهانه مسدود بودن مسیر پیست به دلیل بارش برف که جزو لاینفک فعالیت پیست اسکی است، این مرکز فعالیتی مهم تعطیل شود.

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محمد میرزایی ناطق