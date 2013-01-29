تبلیغ اسلام از شیوه های امام صادق (ع) انجام شود

حجت الاسلام محمد علی رحمانی آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کشورهای اسلامی به دنبال وحدت پایدار باشند، افزود: دشمنان خواستار این بوده که مسلمانان با یکدیگر وحدت نداشته باشند.

وی با بیان اینکه ایادی استکبار جهانی همواره به دنبال ایجاد نفاق و اختلاف بین مسلمانان بودند افزود: کشورهای مسلمان باید با اتحاد و همبستگی به فکر تحقق تعالیم والای اسلامی و گسترش این تفکر ارزنده در سراسر جهان باشند.

رحمانی گفت: روش نشر اسلام و تشیع که شیوه امام صادق(ع) بوده، احیا تا از این سیره ارزنده به بهترین شکل ممکن الگو پذیری شود.

وی با بیان اینکه امام صادق(ع) نقش ارزنده ای در گسترش و ترویج علوم مختلف داشت، ادامه داد: سیره تربیتی امام صادق(ع) به گونه ای بود که در آن علم، فرهنگ و تربیت به نحو برجسته ای وجود داشت.

امام جمعه آمل اضافه کرد: ترویج سیره و روش زندگانی امام صادق (ع) از اهمیت بالایی برخوردار بوده که همگان به خصوص حوزه های علمیه در این امر ارزنده نقش مهم دارند.

رحمانی آملی با گرامیداشت میلاد حضرت محمد(ص) و روز اخلاق و مهروزی، گفت: پیامبر گرامی اسلام اشرف مخلوقات و بهترین انسانها بوده و باید اهتمام ارزنده ای در راستای ترویج و تبیین اسلام ناب محمدی در سراسر جهان وجود داشته باشد.

وی، به مسئله مهم وحدت در بین مسلمانان اشاره کرد و گفت: وحدت امری ارزنده بوده که باید ملل مسلمان نسبت به نهادینه کردن آن اهتمام ارزنده ای را داشته باشند.