طراحی دشمنان برای درگیری و برهم زدن اوضاع کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار سید عمار حکیم رییس مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به اینکه بحران‌های موجود در منطقه را نباید جدای از طراحی‌های غرب تفسیر کرد، گفت: مستکبران بارها اعلام کردند که به دنبال ایجاد خاورمیانه بزرگ هستند و هدف آنها تنها نجات صهیونیست‌ها و تسلط دوباره بر منطقه بوده و بحران‌ موجود به خاطر همین موضوع است.

رییس‌جمهور با تأکید بر لزوم یکپارچگی و وحدت میان تمام طوایف و گروه‌های عراقی و هوشیاری مردم عراق در برابر توطئه دشمنان اظهار داشت: امروز دشمنان با تفرقه‌افکنی و تشدید اختلافات داخلی کشورهای منطقه به دنبال اجرای تقشه‌های سلطه‌گرانه خود بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای هستند و ملت‌ها باید با هوشیاری توطئه مستکبران را خنثی کنند.

رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که پشتیبان همه مردم بوده و خود حقوق آنان را مطالبه کنند، تصریح کرد: حکومت باید پرچمدار دفاع از حقوق و سعادت همه مردم باشد و نباید هیچ تفاوتی میان قومیت‌ها و گروه‌های مختلف مردم قائل بود.

دکتر احمدی‌نژاد همچنین با تبریک ولادت با سعادت پیامبر بزرگ اسلام(ص) و امام صادق(ع) اظهار داشت: پیامبر اسلام(ص) به واسطه مهربانی خود جاذبه‌های گسترده‌ای در بر داشت و امروز همه باید در جهت اجرای عدالت، احقاق حق مردم و گسترش مهربانی و معرفی موعود و امام عصر(عج) تلاش کنیم و این تنها راه نجات بشریت است.

سید عمار حکیم رییس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز در این دیدار ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) گزارشی از اوضاع داخلی عراق و محورهای عملکرد مجلس اعلای عراق ارائه کرد.

وی با بیان اینکه مستکبران قصد دارند تا با ایجاد اختلاف و درگیری‌های قومی و مذهبی بهره‌برداری‌های مغرضانه خود را در عراق به انجام برسانند، بر لزوم حفظ آرامش، تعامل و همدلی میان همه گروه‌ها و احقاق حقوق مشروع مردم در این کشور تاکید کرد.