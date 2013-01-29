به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) راه پافشاری بر حق، عدل و اعتقادات پاک را به همه بشریت نشان داده‌اند، گفت: اصل پیروزی ایستادگی بر حق است و جدای اینکه در ظاهر چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد، کسانی که بر حق پافشاری کنند، خداوند آنان را یاری کرده و غالب خواهند بود.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ملت ایران با مردم سوریه احساس همدلی و همدردی می‌کند، اظهار داشت: اگر چه طراحی‌های استعماری و بین‌المللی شرایط سختی را برای مردم سوریه بوجود آورده، اما بی‌تردید ملت سوریه با عزت از این دوران عبور خواهند کرد، چرا که دوران مستکبران و دشمنان ملت‌ها رو به پایان است.

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: امروز دشمنان ملت‌ها شعار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر سر می‌دهند، و البته همه این شعارها بسیار خوب و زیباست اما آنچه اهمیت دارد، این است که آنان با چه نیت‌هایی این شعارها را مطرح می‌کنند.

رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه صهیونیست‌ها هیچ راه نجاتی ندارند، اظهار امیدواری کرد: به فضل الهی در آینده‌ای نزدیک منطقه از وجود صهیونیست‌ها پاک شده و عزت ، آرامش و سرافرازی برای ملت سوریه و همه ملت‌های منطقه در راه است.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه امروز رهبران، اربابان و مالکان صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید از پشتیبانی آنان دست بردارند،‌گفت: به فضل الهی ظلم در جهان ریشه‌کن شده و عدالت و محبت میان ملت‌ها حاکم خواهد شد.

بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه نیز در این دیدار ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: انقلاب اسلامی ایران نه تنها برای ملت ایران بلکه متعلق به همه مستضعفان جهان است.

مفتی اعظم سوریه با اشاره به فشارها و تحریم‌های دشمنان علیه ملت‌های مستقل و مقاوم از جمله ایران و سوریه اظهار داشت: ما در یک سنگر ایمان و مقاومت قرار داریم.

بدر الدین حسون با اشاره به اقدامات و تحرکات مستکبران برای ایجاد اختلافات مذهبی میان مسلمانان بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌ها و یکپارچگی وحدت میان مسلمانان تاکید کرد.

وی همچنین از مواضع شجاعانه دکتر احمدی‌نژاد در عرصه‌های مختلف بین‌المللی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان شخصی که برای اولین بار در جهان اسلام در مجامع بین‌المللی ایستاده و سخن از امام عصر(عج) نموده تجلیل کرد.