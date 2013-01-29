تلاش آبه برای انتقال پایگاه فوتنما/ کمک 120 میلیون دلاری ژاپن به مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شینزو آبه شنبه آتی برای اولین بار از زمان رسیدن به قدرت از پایگاه نظامی فوتنما در اوکیناوا بازدید می کند و هدف از این دیدار تلاش برای انتقال یا برچیده شدن این پایگاه نظامی است.

همچنین دیدار شینزو آبه با فرماندار ایالت اوکیناوا با هدف اعتماد سازی میان دولت محلی با دولت مرکزی از جمله محورهای مهم این بازدید است.

از سوی وزیر امور خارجه ژاپن اعلام کرد که کشورش با هدف اعلام حمایت خود از عملیات نظامی فرانسه در مالی 120 میلیون دلار کمک می کند.

همچنین شینزو آبه در اظهاراتی در توکیو بر لزوم گسترش روابط چین و ژاپن و حل اختلافات در زمینه جزایر مورد مناقشه تاکید کرد.