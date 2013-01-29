به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی که بعدازظهر امروز سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار برابر فولاد خوزستان شرکت کرده بود ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر گفت: می دانیم که بازی سختی با تیم جوان و سختکوش فولاد خوزستان پیش رو داریم.

وی افزود: آنها از انگیزه بالایی برخوردارند تا بتوانند در تهران سه امتیاز را از پرسپولیس بگیرند. فولاد تیمی است که 14 بازی گذشته را با تساوی و پیروزی پشت سرگذاشت و باختی نداشته. همین امر به بازیکنان این تیم اعتماد به نفس می دهد و قطعا کار ما را برای رسیدن به پیروزی و کسب سه امتیاز سخت می کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه در ادامه کار شرایط برای همه تیم ها سخت تر شده است خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در جدول داریم باید سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم. البته می دانیم که رسیدن به این مهم کار آسانی نیست و باید هواداران به کمک ما بیایند و حمایت خوبی از تیم داشته باشند تا سه امتیاز را بگیریم.

یحیی گل محمدی با بیان اینکه دیگر دربی و اتفاقات آن را فراموش کرده است خاطرنشان کرد: ما هر چقدر فریاد زدیم که داوری ها علیه پرسپولیس است و پنالتی های ما نادیده گرفته می شود متاسفانه فریادمان به جایی نمی رسد. برای همین این اتفاقات را فراموش کرده ام و تنها به دیدارهای آینده فکر می کنم تا بتوانیم نتایج قابل قبولی کسب کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد پرسپولیس تمرکزش را روی جام حذفی گذاشته است گفت: اینطور نیست که ما لیگ برتر را فراموش کرده باشیم. به هر حال باید از اعتبار پرسپولیس دفاع کنیم. ما باید تلاش کنیم در لیگ به رده های بالاتری در جدول رده بندی صعود کنیم. ضمن اینکه جام حذفی هم برایمان مهم است.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فولادخوزستان در هفته بیست و چهارم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 16:50 فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.