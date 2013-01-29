به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه قرآنی در مازندران با حضور چندین ناشر برتر کشور با 21 غرفه آغاز به کار کرد و مهم ترین انتشارات قرآنی کشور در این نمایشگاه محصولات قرآنی را در قالب کتاب و سی دی عرضه کردند.
از دیگر شاخصههای اصلی این نمایشگاه جمعآوری همه کتابهای آیتالله علامه ذوالفنون حسن زاده آملی در این نمایشگاه است که توسط انتشاراتی اسرا عرضه میشود.
در این نمایشگاه هزار و 335 عنوان کتاب با 11 هزار و700 جلد ارائه شد. نمایشگاه قرآنی مازندران به مدت شش روز در سالن هلال احمر شهرستان ساری برگزار میشود و محصولات نمایشگاه آن با 20 درصد تخفیف ارائه میشود.
ضرورت نهادینه کردن فرهنگ قرآنی
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری مازندران، نهادینه کردن فرهنگ قرآنی را برای جامعه و زندگی معنوی ضروری دانست.
مذیرکل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری مازندران برگزاری این مسابقات را مبارک دانست و افزود: با برگزاری این مسابقات در مازندران احاد مردم میتوانند از موقعیتت های خوبی بهره ببرندوبه صورت مختلف صداهای قرانی بلند می شوند.
برگزاری دومین روز مسابقات قرآن کریم در رشته حفظ
دومین روز مسابقات سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته حفظ در مازندران برگزار شد. در این بخش از مسابقات با حضور حسین ابیضی از زنجان، علی شیخ جامی از خراسان رضوی ، محمد محسنی از مازندران، سعید قره داشی از خراسان رضوی، محسن بارانی از ایلام ، محمد ذوالفقاری از اصفهان ، سجاد قره باغی از کردستان ، رسول آزمایش از استان آذربایجان شرقی ، مجید آجیلیان از یزد، بهمن کرمی از اردبیل ، سعید میعاد صالحی از تهران ، سید مرتضی هاشمی از خوزستان ، محمد خاکپور از خراسان رضوی محمد مهدی اباذری از کرمان و سجاد ملکی از آذربایجان غربی در حال برگزاری است.
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