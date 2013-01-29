به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه قرآنی در مازندران با حضور چندین ناشر برتر کشور با 21 غرفه آغاز به کار کرد و مهم‌ ترین انتشارات قرآنی کشور در این نمایشگاه محصولات قرآنی‌ را در قالب کتاب و سی دی عرضه کردند.

از دیگر شاخصه‌های اصلی این نمایشگاه جمع‌آوری همه کتابهای آیت‌الله علامه ذوالفنون حسن‌ زاده آملی در این نمایشگاه است که توسط انتشاراتی اسرا عرضه می‌شود.

در این نمایشگاه هزار و 335 عنوان کتاب با 11 هزار و700 جلد ارائه شد. نمایشگاه قرآنی مازندران به مدت شش روز در سالن هلال احمر شهرستان ساری برگزار می‌شود و محصولات نمایشگاه آن با 20 درصد تخفیف ارائه می‌شود.

ضرورت نهادینه کردن فرهنگ قرآنی

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری مازندران، نهادینه کردن فرهنگ قرآنی را برای جامعه و زندگی معنوی ضروری دانست.

زهرا شرف الدین گفت: هر چه مردم با قرآن مانوس شوند و در مفاهیم قرآن بیشتر تدبر و تامل کنند، نگرش‌ آنان به زندگی معنوی و الهی‌تر خواهد شد و تمایل بیشتری به عمل کردن به آیات قرآن در آنها بوجود می‌آید و این خود امر مهمی است که زندگی انسان‌ها را به آرامش سوق می‌دهد.



مذیرکل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری مازندران برگزاری این مسابقات را مبارک دانست و افزود: با برگزاری این مسابقات در مازندران احاد مردم میتوانند از موقعیتت های خوبی بهره ببرندوبه صورت مختلف صداهای قرانی بلند می شوند.



برگزاری دومین روز مسابقات قرآن کریم در رشته حفظ



دومین روز مسابقات سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته حفظ در مازندران برگزار شد. در این بخش از مسابقات با حضور حسین ابیضی از زنجان، علی شیخ جامی از خراسان رضوی ، محمد محسنی از مازندران، سعید قره داشی از خراسان رضوی، محسن بارانی از ایلام ، محمد ذوالفقاری از اصفهان ، سجاد قره باغی از کردستان ، رسول آزمایش از استان آذربایجان شرقی ، مجید آجیلیان از یزد، بهمن کرمی از اردبیل ، سعید میعاد صالحی از تهران ، سید مرتضی هاشمی از خوزستان ، محمد خاکپور از خراسان رضوی محمد مهدی اباذری از کرمان و سجاد ملکی از آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

محمد علی شریعتی از اصفهان ، هادی اسلامی از جامعه القرآن ، سید محمد راد از استان گلستان ، مهدی حسن نژاد از قم ، مجتبی فرد دانایی از خراسان رضوی، آریا دهقان از گیلان ، دانود سیما توتازهی از سیستان ، سید محمد حسینی از هرمزگان، عزیزالله احراری از خراسان جنوبی و نوید رزم جو از استان فارس در مسابقات حفظ به رقابت خواهند پرداخت.