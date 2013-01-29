ثبت 18 اختراع توسط یک فرزند شهید اردبیلی/ اختراعاتم متوقف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، این نخبه اردبیلی متولد سال 1365 بوده و هم اکنون به عنوان دانشجوی رشته روابط عمومی دانشگاه خبر اردبیل رکورد دار اختراعات شمالغرب کشور و سایر عناوین در این زمینه می باشد.

موسس انجمن مخترعان جوان اردبیل، مخترع نمونه و عضو نخبگان شاهد، عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو، طراح و سازنده سیستم هیدرولیک ربات هوشمند دریایی ثاقب و... از جمله افتخارات این فرزند شهید اردبیلی است.



از مهمترین اختراعات این مخترع می توان به رحل قرآن هوشمند، کاهش مغناطیس، تنظیم گر اتوماتیک دیش ماهواره های دولتی، صیدگر آبزیان به صورت کنترل از راه دور با قابلیت مانیتورینگ صید، اهرم IC کش دار با تکنیک عمودی و... اشاره کرد.



علاوه بر این اختراعات، پیری مبتکر اتوی خورشیدی با قابلیت کارکرد بدون برق شهری و ملایم ساز حرارتی غذا نیز که کاربرد خانگی و صنعتی دارند، است.



پرس حرارتی قوطی های غیر فلزی، کیف ضد سرقت، صندلی چرخ دار هوشمند ویژه معلولان، دزدگیر ارتعاشی و سرعیت گیر هوشمند از دیگر اختراعات فرزند شهید بهلول پیری است.

محسن پیری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید دارد که چند اختراع نیز در زمینه مختلف و با کاربردهای موثر در زندگی کنونی در نوبت ثبت دارد.



