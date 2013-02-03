علیرضا دائمی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در طراحی و پیمانکاری، اجرا و ساخت تجهیزات در شرایط کامل خودکفایی قرار داریم، گفت: این خودکفایی تنها در بخش هایی وجود ندارد که انجام آن کار در داخل به لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، اظهار داشت: سیاست وزارت نیرو این است که در بخش آب با توانایی بالقوه خودکفایی 100 درصد حضور داشته باشد ولی فعلا ترجیح این است که در بخش هایی تولید داخل انجام نشود و این قسمت کار ممکن است کمتر از 3 درصد صنعت آب باشد.

دائمی خاطر نشان کرد: هم اکنون بین 3 تا 5 درصد تجهیزات و ملزومات مورد نیاز صنعت آب از خارج وارد می شود و 97 درصد ملزومات و تجهیزات مورد نیاز صنعت آب در داخل کشور تولید می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: البته اگر حمایت مناسبی از تولیدات داخلی در بخش آب صورت نمی گرفت نمی توانستیم به 97 درصد خودکفایی در تولیدات دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: هم اکنون با رشد قابل توجه ملزومات و تجهیزات صنعت آب در داخل، به تعداد زیادی از کشورهای همسایه و یا کشورهای در حال توسعه خدمات ارائه می شود.

به گفته دائمی، تولیدکنندگان داخلی صنعت آب در حال حاضر تولیدات خود را به بسیاری از کشورها صادر می کنند و پیمانکاران ایرانی در 21 کشور دنیا تاسیسات آب، فاضلاب، سد و خطوط آبرسانی ایجاد می کنند.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، اظهار داشت: در حالی که پیشرفته ترین کشورهای دنیا در عراق حضور دارند، اما بزرگترین تصفیه خانه و خط انتقال آب در این کشور توسط پیمانکاران ایرانی ساخته می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: تقویت بخش خصوصی به منظور ارتقاء جایگاه تولید ملی و اشتغال زایی مورد توجه وزارت نیرو در این بخش است. از سویی نیز سرمایه های کشور در راه استفاده صحیح و مناسب به کار گرفته می شود.

دائمی خاطر نشان کرد: می توان گفت گذشته خوبی در صنعت آب کشور وجود دارد و آینده مناسبی نیز برای آن متصور هستیم. اگر گذشته نبود امروز نمی توانستیم تجهیزات مناسب و پیمانکاران قوی را در کشورهایی مانند سریلانکا، ونزوئلا، تاجیکستان، عراق، پاکستان و سایر کشورها داشته باشیم.