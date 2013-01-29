کارگردان فیلم جدید "شان پن" انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، لیام نسن با درخشش ناگهانی فیلم "تیکن" برای بازی در این فیلم به بازیگر محبوب فیلم‌های اکشن بدل شد و حالا انتظار می رود با انتخاب این کارگردان، همین سرنوشت در انتظار شان پن نیز باشد.

پیر مورل کارگردان فیلم "تیکن" در حال گفتگو برای کارگردانی فیلمی خشن با عنوان "تفنگدار آماده" است. این فیلم بر مبنای رمانی از ژان-پاتریک منشت ساخته می‌شود که فیلمنامه آن را پیتر تراویس نوشته است. داستان این فیلم با داستان فیلم‌های "بورن" مقایسه شده و محل وقوع داستان "تفنگدار آماده" چند کشور اروپایی است.

شان پن به تازگی در "جوخه گانگسترها" نیز بازی کرده و قرار است در فیلم بن استیلر با عنوان "زندگی مخفی والتر میتی" نیز نقش‌آفرینی کند که به نظر می رسد باید بسیار طنزآمیزتر از فیلم های قبلی او باشد. کار ساخت این فیلم تا آخر امسال تمام می شود.

پن تا کنون برای فیلم ‌های "میلک" در سال 2008 و "رودخانه مرموز" در سال 2003 جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد سال را دریافت کرده است.

