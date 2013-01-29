ایستگاه اتوبوس روستاهای جنوب تهران مناسب سازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به اقدامات اخیر این حوزه در سال جاری گفت: به منظور تسهیل تردد جانبازان، معلولان و سالمندان و امکان دسترسی آنان به ناوگان حمل و نقل عمومی، 9 مقطع از ایستگاه های اتوبوس روستاهای زمان آباد، گل تپه کبیر، قلعه نو، امین آباد و طالب آباد همسطح سازی شده است.

علیرضا اسفراینی نژاد با اشاره به ارائه خدمات ترافیکی به 14 روستای تحت پوشش محدوده حریم منطقه 20 تهران افزود: نصب 61 تابلو هدایت مسیر، 85 تابلوی هشداری و انتظامی و 50 مترطول نرده گذاری موجب افزایش ضریب ایمنی ساکنان آن محدوده شده و تأثیر بسزایی در کاهش آمار تصادفهای رانندگی داشته است.

وی در پایان به مناسب سازی 72 ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بزرگراه های شهید کریمی، رجایی، آوینی و خیابانهای دهخدا، قدس، شهید عربخواری، نظامی، شهید غیوری، کبریت سازی، کمیل، فدائیان اسلام، امین آباد و مجتمعهای مسکونی رضوان و مفتح و میادین ساعی و معلم از جمله محلهایی است که ایستگاه های اتوبوس آن با رعایت استانداردهای لازم همسطح و مناسب سازی شده است.