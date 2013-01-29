تیم های پایین جدول تبانی نکنند صعود می کنیم

علی سیف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات لیگ دسته سه به مرحله حساسی رسیده است و در گروهی که تیم ما قرار دارد تیم های پایین جدول تعیین کننده چگونگی صعود تیم های بالای جدول شده اند و اگر تیم های پایین جدول تبانی نکنند تیم ما حتما صعود خواهد کرد.



سر مربی تیم فوتبال آرمان رضا(ع) مشهد افزود: رقابت در مسابقات لیگ دسته سه و بویژه در گروهی که تیم آرمان رضا(ع) در آن قرار دارد به مرحله حساسی رسیده است.

سیف گفت: در این وضعیت تیم های پایین جدول و نتایجی که مقابل تیم مهای مدعی می گیرند بسیار سرنوشت ساز شده است.

وی اظهار کرد: اگر همه مسابقات باقی مانده به صورت جوانمردانه برگزار شود مطمئنا تیم آرمان رضا(ع) به مرحله بعدی مسابقات راه پیدا خواهد کرد.

سر مربی تیم فوتبال آرمان رضا(ع) مشهد با اشاره به نتیجه بازی شهرداری شیروان و اسلامشهر اظهار کرد: اینکه تیم اسلامشهر در تهران و در خانه خودش با 9 گل به تیم شهرداری شیروان باخت کمی ما را نگران کرده است.



سیف با اشاره به بازی تیمش در برابر شهرداری چالوس افزود: این بازی در حالی با نتیجه یک بر صفر و گل دقیقه 83 بازی کنان تیم آرمان رضا(ع) به نفع تیم ما پایان یافت که تیم شهرداری چالوس با توجه به نتیجه دور رفت مقابل تیم ما فقط برای برد به میدان آمده بود.

وی افزود: بازی دور رفت که در چالوس برگزار شد با دریافت چهار گل از جانب تیم آرمان رضا(ع) به نفع شهرداری چالوس پایان یافت به هیمن دلیل بازی کنان این تیم با روحیه بالا و انگیزه زیادی پا در زمین بازی دور برگشت گذاشتند اما به لطف خدا و حمایت هواداران آرمان رضا(ع) از این بازی سر بلند بیرون آمدند.

سر مربی تیم فوتبال آرمان رضا(ع) مشهد گفت: در بازی بعدی تیممان مقابل شهرداری شیروان میهمان این تیم خواهیم بود که در صورت پیروزی به احتمال زیاد به عنوان تیم اول و به صورت مستقیم به مرحله بعدی مسابقات راه پیدا خواهیم کرد.

سیف افزود: اگر نتوانیم شهرداری شیروان را ببریم از گردونه مسابقات خارج خواهیم شد.

وی اظهار کرد: تا بازی مقابل شهرداری شیروان که روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه برگزار می شود چند روزی فرصت داریم تا خودمان را برای یک فینال حساس آماده کنیم.

سر مربی تیم فوتبال آرمان رضا(ع) مشهد افزود: بازیکن مصدوم نداریم اما آرش همایونی بازیکن خط حمله تیم به دلیل سه کارت شدن نمی تواند در بازی حساس هفته آینده در ترکیب تیم قرار بگیرد که در مدت باقیمانده باید یک بازی کن جایگزین بجای وی انتخاب کنیم.

سیف گفت: از همه رسانه های استان بویژه خبرگزاری مهر که همواره یاور ورزش استان بوده تشکر و قدردانی می کنم و همچنین از مدیر عامل تیم آرمان رضا(ع) نیز بدلیل حمایت های که نسبت به بازیکنان و کادر فنی تیم دارند سپاسگزارم و امیدوارم با پرداخت حقوق و پاداش بازیکنان زمینه برد مقابل تیم شهرداری شیروان کاملا مهیا شود.