  1. بین الملل
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

دبیرکل جنبش فتح انتفاضه درگذشت

دبیرکل جنبش فتح انتفاضه درگذشت

رسانه های عربی لحظاتی پیش از درگذشت دبیرکل جنبش فتح انتفاضه فلسطین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین در خبری فوری گزارش داد جبهه خلق برای آزادی فلسطین/ فرماندهی کل در بیانیه ای درگذشت "ابوموسی" دبیرکل جنبش فتح انتفاضه را اعلام کرد.

خاطر نشان می شود جنبش فتح انتفاضه در سال 1978 میلادی از جنبش فتح در اعتراض به سیاستهای سازشکارانه یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش فتح جدا شد. ابوموسی یکی از رهبران نسل اول مبارز فلسطینی بود که در شکل گیری جنبش فتح در کنار یاسر عرفات نقش مهمی داشت.

کد مطلب 1803434

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