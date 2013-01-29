دبیرکل جنبش فتح انتفاضه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین در خبری فوری گزارش داد جبهه خلق برای آزادی فلسطین/ فرماندهی کل در بیانیه ای درگذشت "ابوموسی" دبیرکل جنبش فتح انتفاضه را اعلام کرد.



خاطر نشان می شود جنبش فتح انتفاضه در سال 1978 میلادی از جنبش فتح در اعتراض به سیاستهای سازشکارانه یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش فتح جدا شد. ابوموسی یکی از رهبران نسل اول مبارز فلسطینی بود که در شکل گیری جنبش فتح در کنار یاسر عرفات نقش مهمی داشت.