کشف 41 تن مواد مخدر در کرمان/ مافیا به دنبال کاهش سن اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان به دلیل همجواری با سیستان و بلوچستان و نزدیگی به مرز افغانستان به عنوان بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر از گذشته تا کنون با مشکلات عدیده ای رو برو بوده است با این وجود استان کرمان در صدر مرگ و میر معتادان ناشی از سوء مصرف جایگاهی ندارد و در رده استانهای مصرف کننده نیز رده 12 داردارد و در زمینه تشکیل پرونده قضایی در خصوص مواد مخدر رتبه 21 قرار دارد و این آمارها نشان می دهد استان کرمان در حالی که در صف اول مبارزه با مواد مخدر قرار دارد اما به خوبی توانسته این هجمه را کنترل کند.

اما برخی کج سلیقگیها و کوتاهی ها در زمینه برخورد به موقع با این معضلات کرمان را قربانی فرهنگی در این عرصه کرده است.

کرمان در جنگ همیشگی با مافیای مواد مخدر قرار گرفته است و این امر موجب شده است کرمان در هر سال تعداد قابل توجهی شهید در راه مبارزه با قاچاقیان تقدیم انقلاب و مردم ایران کند که آخرین مورد نیز مامور نیروی انتظامی در جریان درگیری با یک گروه مسلح قاچاق مواد مخدر در جنوب کرمان و در شهر جیرفت روز گذشته متاسفانه شهید شد.

در حالی ظهر دیروز مراسم تشییع این شهید بزرگوار برگزار شد که هم اکنون نیز ماموران نیروی انتظامی در گوشه گوشه استان در حال مراقبت و مبارزه با گروههای دیگر هستند.

مجموعه سیاستهای استان کرمان در زمینه مبارزه با اعتیاد به خصوص ظواهر اعتیاد و معتادان پر خطر به گونه ای بوده است که هم اکنون در معابر عمومی کرمان کمتر می توان صحنه های حضور معتادان را در ظاهر جامعه دید.

با این وجود مافیای مواد مخدر همیشه به فکر ضربه زدن به جامعه هستند و سعی دارند با تغییر نام مواد مخدر و همچنین تغییر شکل و بسته بندی مواد مخدر جوانان را به سمت اعتیاد سوق دهند.

ورود مواد مخدر در قالب اسمهای شیک و عدم آگاهی جوانان از اثرات آنها مهلکترین دامی است که این روزها در سر راه جوانان پهن شده است.

مافیا با افزایش قیمت مواد مخدر سنتی که کم خطر تر هستند و با کاهش قیمت مواد مخدر صنعتی که بسیار پر خطر و معتادآورتر هستند سعی دارد بیشترین ضربه را به جامعه وارد کند.

همایش مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمان در راستای بررسی وضعیت اعتیاد انجام شد.

حضور افاغنه بستر قاچاق مواد مخدر را فراهم کرده است

محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص استان کرمان عنوان کرد: استان ما به دلیل مرز جغرافیایی مشترک با سیستان و بلوچستان بیشترین آسیب را در زمینه ترانزیت مواد مخدر متحمل می شود.

وی حضور تعداد زیادی از افاغنه در کرمان را یکی از بسترهای مناسب توزیع مواد مخدر دانست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خواستار نگاه اقتصادی به مدیریت مبارزه با مواد مخدر شد و افزود: علاوه بر مشکلات و آسیبهای عمده اجتماعی ، گسترش مواد مخدر در زمینه اقتصادی نیز تبعات زیادی به همراه داشته است.

وی ضمن بر شمردن موارد اتلاف سرمایه مملکت در این خصوص گفت: اتلاف مستقیم منابع مالی است که صرف خرید مواد مخدر و خروج میلیونها دلار ارز از کشور می شود، حذف نیروهای فعال و تبدیل آنها به انسانهایی بی ثمر و هزینه بر برای جامعه است، هزینه هایی که در جهت بازپروری و باز گرداندن معتادین به جامعه صرف می شود، هزینه های نامشهودی است که به مراتب سهم بیشتری نسبت به هزینه های مشهود دارد ، از جمله بالا رفتن میزان جرم ، انحرافات ، بی سرپرست شدن خانواده ها و کودکان.

مبارزه بی امان با قاچاق مواد مخدر در کرمان

بهنام سعیدی فرماندار کرمان نیز ضمن اشاره به اقدامات زیاد دولت در مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: در طول سی و سه سال که از انقلاب اسلامی می گذرد این نظام ، شهدای فراوانی را در مسیر مبارزه با مواد مخدر ، شرارتها و نا امنی ها تقدیم نموده است.

وی ضمن تاکید بر وظیفه سنگین مسئولین در این زمینه افزود :‌مسئولین ، روسای نهادهای دست اندرکار ، بخشداران و دهیاران همگی طبق قانون موظف هستند همکاری تنگاتنگی با دستگاه های امنیتی و انتظامی داشته و هر گونه مورد خلافی را گزارش نمایند.

سعیدی از احداث اردوگاه جدیدی برای نگهداری معتادین پرخطر خبر داد وگفت: ‌با پشتیبانی و حمایت استاندار محترم اردوگاه جدیدی برای جمع آوری و نگهداری معتادین پرخطر در حال احداث است که مراحل پایانی ساخت خود را طی میکند و با بهره برداری از آن تعداد زیادی از کسانی که به عنوان معتادین پرخطر شناسایی میشوند در آن نگهداری شده ، مورد بازپروری و درمان قرار می گیرند.

برخورد قاطع با قاچاقچیان

محمد هاشمی جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان هم به توضیح دستورالعمل صادره از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور پرداخت و افزود: طبق دستورالعمل ،کشت خشخاش و شاهدانه ممنوعیت دارد و در صورت مشاهده مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.

وی مواد مخدر را کودتای خزنده ای دانست که نسل جوان و آینده سازان مملکت را درگیر خود می سازد.

هاشمی برخوردهای صورت گرفته قضایی و امنیتی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در دهه 60 در برخی شهرستانهای استان بیش از 50 کاروان مواد مخدر و قاچاق مستقر بودند و در حال حاضر هیچ کدام از آن ناامنی ها و ناهنجاری ها و گروگانگیری ها وجود ندارند.

وی گفت: مطابق قانون هر یک از اعضای شورای اسلامی روستاها موظفند به محض آگاهی از کشت هر گونه مواد مخدر مراتب را به دهیاری یا حوزه انتظامی اطلاع دهند و در غیر اینصورت در مرحله اول به 6 ماه تا یکسال انفصال از خدمت و مرتبه دوم به محرومیت دائم از خدمت در دستگاهها و نهادهای دولتی محکوم می شوند.

80 درصد زندانیان معتاد هستند

سرهنگ حسین حفارزاده فرمانده انتظامی شهرستان کرمان نیز گفت: در بحث مبارزه با آسیبهای اجتماعی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید فراوان دارند، هیچ تهدیدی به اندازه مواد مخدر در یکصد سال اخیر جامعه را مورد هجوم قرار نداده است.

وی با بیان اینکه پایه بسیاری از جرائم اعتیاد است اظهار داشت: بیش از 80 درصد زندانیان اعتیاد دارند و اکثر سرقتهای خرد با بحث مواد مخدر در ارتباط بوده است.

وی افزود: در سال جاری پنج قتل در کرمان به وقوع پیوسته که همگی به دلیل مصرف مواد مخدر صنعتی رخ داده است.

حفارزاده ادامه داد: مصرف برخی مواد مخدر مثل شیشه هیچ حریم سنی ندارد و به عنوان مواد توهم زا و توان زا مصرف می شود.

وی مراکز تحصیلی و دانشگاهها را از مهمترین مکانهایی دانست که شیشه در آن به مصرف می رسد.

فروش مواد مخدر در قالب پاستیل و آدامس

محمد زادسر جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص کشفیات ده ماهه مواد مخدر در استان بیان داشت: در ده ماهه اول امسال بیش از 41 تن مواد مخدر ، 50 باند توزیع و قاچاق ، هفته هزار و 809 نفر مرد، هزار و 30 نفر زن و هزار و 330 خودرو از قاچاقچیان و عاملین توزیع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی بهترین راه مبارزه با مواد مخدر را شناخت مواد موجود در جامعه و آسیب ها و مضرات آنها و نیز اطلاع رسانی گسترده به آحاد مردم دانست و افزود: یکی از شگردهایتولیدکنندگان ، تغییر مداوم انواع مواد مخدر است بگونه ای که گاهاً به صورت پاستیل ، آدامس یا پودر خوشبو کننده در مغازه ها نیز به فروش می رسد که این سبب پایین آمدن شدید سن اعتیاد خواهد شد تا حدی که ممکن است به سبب مصرف مداوم این تنقلات شاهد بروز اعتیاد در کودکان نیز باشیم.

خانواده ها کنترل کنند

محمد شجاعی، کارشناس بهزیستی کرمان نیز درخصوص اقدامات حمایتی و درمانی مراکز تحت پوشش بهزیستی توضیحاتی ارائه داد و ابراز داشت : با دستور مقام معظم رهبری سند جامع پیشگیری از اعتیاد تدوین گردید که در آن وظیفه مسئولین و نهادهای خصوصی و دولتی و نوع اقدامات و وظایف هر یک مشخص شده که با اجرایی شدن آن شاهد بهتر شدن وضعیت اعتیاد در کشور خواهیم بود.

وی با تاکید بر آموزش خانواده ها در زمینه جلوگیری از اعتیاد فرزندانشان افزود: حلقه مفقوده ای که در آموزش های ما وجود دارد بحث آموزش صحیح خانواده است.

