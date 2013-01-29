مراسم بزرگداشت استاد یدالله بهزاد در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر سه شنبه در محل پژوهش سرای ای کودک و نوجوان شهر کرمانشاه و با حضور بسیاری از شعرا و ادب دوستان دیار کرمانشاه برگزار شد.

اکبری رئیس پژوهش سرای کودک و نوجوان در این همایش ضمن توصیف این شاعر گرانقدر از دانشجویان خواست که پایان‌نامه‌ی خود را به استاد بهزاد اختصاص دهند.

استاد ادبیات و نویسنده‌ی معروف کرمانشاهی نیز در این مراسم ضمن تعریف خاطراتی از این شاعر بزرگ گفت: یدالله بهزاد از شعرای بزرگ در سبک خراسانی است.

فرشید یوسفی افزود: بنده از سال 37 که وارد دنیای شعر و شاعری شدم جناب بهزاد من را زیر بال و پر خود گرفته است و معلم معنوی و شعر من بوده‌اند.

یوسفی ضمن یادآوری خاطراتی از این شاعر گرانقدر یاد و خاطره‌ی استاد بهزاد را گرامی داشت.

دکتر نصرت‌الله نیک‌روش نیز در این مراسم گفت:‌ معلمی شغل نیست، هنر است، معلم در همه حال و همه وقت آمادگی دارد که ساعت‌ها به یاری خداوند در مورد کسی که دوستش داشته باشی سخن بگوید.

وی افزود: استاد بهزاد عاشق معلمی بود و معلمی هنر انسان سازی است.



نویسنده‌ی کتاب مریام ادامه داد: اگر ده معلم یا استادی را قبول داشته باشم استاد یدالله بهزاد یکی از آن معلم‌ها است.

وی گفت: چقدر زیباست که تا زنده‌ایم چنین حبی را برای همدیگر داشته باشیم چه خوب است که مجالسی را برای بزرگداشت عزیزان هنرمند در زمان زنده بودنشان نیز هم داشته باشیم.

لازم به ذکر است که: کتاب فرهنگ مسخ شده از اثرات مهم دکتر نصرت‌الله نیک‌روش است.



مسعود صادقی بروجردی، پریوش گلستانی، بردیا ناظم بافقی شاعر نوجوان مهوش سلیمان پور، محجوب، دکتر امینی یگانه، شاعر ایلامی حمدالله لطفی، ثریا صفری، فریده دلاوری، محمدی فرزانه صحبتی، محمدرضا علیزاده از جمله شاعران کرمانشاهی اند که در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم مسئول ادبیات پژوهش سرای دانش‌آموزی نیز به ارائه‌ی مقاله‌ای در رابطه با شخصیت و اشعار استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی پرداخت.

هم چنین آذر باوندپور نیز به ارائه‌ی مقاله‌ای کوتاه در این باره پرداخت.

