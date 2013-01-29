نامزدهای اقلام تبلیغی معرفی شدند/ تقدیر از سه نقاش سردر سینماها

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نامزدهای بخش اقلام تبلیغی سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر اعلام شد. برگزیدگان هر بخش در مراسم افتتاحیه جشنواره که روز چهارشنبه 11 بهمنماه در تالار وحدت برگزار میشود، معرفی خواهند شد.
اسامی نامزدها به شرح زیر است:
عکس:امیدصالحی برای مجموعه عکسهای فیلم "روزهای زندگیمانی"، لطفی زاده برای مجموعه عکسهای فیلم "آیینه های روبرو"، ساتیار امامی برای مجموعه عکسهای فیلم "بغض"، امیر حسین شجاعی برای مجموعه عکسهای فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"، رضا عباسی برای مجموعه عکسهای "زمانی برای دوست داشتن".
پوستر:فرشته طائر پور برای طراحی پوستر فیلم "آیینه های روبرو"، آرش صادق لواسانی نیا برای طراحی پوستر فیلم "شیرین"، احسان برآبادی برای طراحی پوسترفیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" (بین الملل)عرفان بهکار مهربانی برای طراحی پوستر فیلم "همه چی آرومه"، محمد روح الامین برای طراحی پوستر فیلم "روزهای زندگی"
آنونس:امیر شیبان خاقانی برای ساخت آنونس فیلم "یک عاشقانه ساده"، حمید نجفی راد برای ساخت آنونس فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"، فرشته طائرپور و نگار آذربایجانی برای ساخت آنونس فیلم "آیینه های روبرو"، امیر شیبان خاقانی برای ساخت آنونس فیلم "من مادر هستم"، نازنین مفخم برای ساخت آنونس فیلم "من همسرش هستم".
تقدیر از سه نقاش سردر سینماها در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر
در آیین افتتاحیه سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر که روز چهارشنبه 11 بهمنماه در تالار وحدت آغاز میشود، از سه نقاش پیشکسوت که در زمان گذشته سردر سینماها را نقاشی میکردند، تقدیر میشود. منوچهر قاضیزاده، اکبر شیرافکن و عباس شقاقی سه نقاشی هستند که در این مراسم مورد تقدیر و تجلیل قرار میگیرند.
لزوم برگزاری جشنوارههای موضوعی در کنار جشنواره فیلم فجر
محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به دیدار حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور رفت. در این دیدار حجتالاسلام و المسلمین سید رضا تقوی گفت: فیلم مستند یک منبع تاریخی است. یک منبع برای فیلمسازی آینده هم میتواند باشد. مستند کمک به تحلیل خبر است. یک تحلیلگر وقتی میخواهد تحلیل کند، با استفاده از فیلم مستند بسیار میتواند موفقتر باشد. مستند بسیار ارزشمندتر است. هنر یک هنرمند این است که مفاهیم انتزاعی را بتواند انضمامی کند، هنر باید بتواند مفهومی را در ذهنها بنشاند.
وی افزود: ما اینجور فیلمسازانی را که بتوانند هنر را ظاهر کنند و روی صحنه بیاورند، کم داریم که یک ارزش است. تاثر و تحت تاثیر قرار گرفتن ملاک نیست، بلکه ما یک مفهوم را تبدیل به اعتقاد فرهنگ کنیم میتوانیم بگوییم هنر متعالی داریم. مستندهای با ارزش میتواند جای فیلم بلند را بگیرد. در فیلم هنر هنرمند است که میخواهد با هنرش مفهوم را به تصویر بکشد اما در مستند صحنه خودش بیانگر است و نقش هنرمند کمتر است. در فیلمها برخی صحنهها غیر قابل باور است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ادامه بیان کرد: داستان در سینما باید باورپذیر باشد. جشنواره کار بسیار ارزشمندی است که بتوان این عرصه را سامان داد. ما میتوانیم جشنوارههای موضوعی دیگر داشته باشیم، مثلا در هفته وحدت جشنواره مولود النبی داشته باشیم. فلسفه جشنوارهها چیست؟ در جشنوارهها هم استعدادها شناسایی میشوند. هم به برخی مسائل جامعه میپردازد و هم موج فرهنگی بوجود میآورد.
وی افزود: باید در طول سال به مناسبتهای مختلف، جشنوارههای متنوع داشته باشیم، با برنامهریزی و متناسب؛ مثلا با موضوع عاشورا، جشنواره فیلم عاشورایی را مطرح کنیم. در مورد فیلم هم باید همین اتفاق بیافتد. بر اساس رویدادها در طول سال باید برنامهریزی عرضه فیلم به مردم صورت گیرد تا به واسطه این مراسمها استعدادهای جدید کشف شود. علم یکی از عوامل پیشرفتش تخصصی کردنش است. در زمانی یک دکتر برای همه بدن بود اما الان در هر رشته یک متخصص پزشکی وجود دارد. تخصصی کردن موجب پیشرفت علم شده است.
حجتالاسلام و المسلمین تقوی در ادامه گفت: در مورد فیلم هم تا تجزیه نشود و در هر بخش تخصصی کار نشود، شاهد بالندگی و رشد فیلمساز نخواهیم بود. در همه جای دنیا هم هر فیلمساز در حوزه تخصصی کار میکند، در ایران هم همین اتفاق باید بیافتد. ما فیلمساز صرفا اجتماعی داشته باشیم، تاریخیساز، پلیسیساز و ...
در ادامه این دیدار عباسیان با اشاره به برگزاری گسترده سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در تهران و 10 استان کشور گفت: در این دوره از جشنواره سعی کردیم علاوه بر توجه به کیفیت فیلمها، توجه ویژهای به محتوا و موضوع فیلمها داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری کنفرانس هالیوودیسم و سینما بیان کرد: جشنواره فجر به عنوان جشنوارهای که میتواند بستر حضور فیلمسازان مستقل باشد، امسال میزبان کسانی است که میتوانند به راحتی در رابطه با هالیوود صحبت کنند. عباسیان ضمن اشاره به نمایش فیلمهایی از جهان با موضوع بیداری اسلامی گفت: بیداری اسلامی موضوع بسیار مهمی است که در این سالها کانون توجه رسانهها و مردم جهان بوده است. اتفاقات تاثیرگذاری در منطقه افتاده که همگی میتواند موضوع یک فیلم باشد. جشنواره سی و یکم فیلم فجر میزبان فیلمهایی از کشورهای مختلف با این موضوع است.
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