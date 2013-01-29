عنایت رئیس هیات مدیره کانون داوران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه هیات مدیره کانون داوران ایران انتخابات داخلی برگزار شد تا مسئولان این کانون به طور رسمی مشخص شوند. این نشست روز هشتم بهمن ماه برگزار شد و بر اساس دستورالعمل صادر شده وزارت کشور نتایج آن به شرح زیر است:

* مسعود عنایت به سمت ریاست هیات هیات مدیره نایل شد.

*علیرضا یزدانی به عنوان مدیرعامل کانون داوران ایران معرفی شد.

* دکتر حبیب الله شیرازی نایب رییس هیات مدیره کانون داوران ایران انتخاب شد.

* رامین حقیقی زاده عنوان خزانه دار کانون را به خود اختصاص داد.

* علی خسروی به عنوان مدیر روابط عمومی و سخنگوی کانون معرفی شد.