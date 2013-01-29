"دیوید بکهام" در آرسنال/ ونگر: فقط تمرین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سوپراستار پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان که اکنون 37 ساله است، صبح روز سه شنبه در "هرتفوردشایر"، زمین تمرین آرسنال، حضور پیدا کرد و با سایر نفرات این تیم به تمرین پرداخت.

یکی از نزدیکان باشگاه آرسنال اظهار داشت: بکهام خواسته موضوع آینده وی به صورت سری باقی بماند. شما باید در این خصوص در شگفت شوید.

بر پایه گزارش سان، پس از اینکه هافبک پیشین تیم فوتبال منچستریونایتد از "آرسن ونگر" خواست تا با این تیم تمرین کند، سرمربی آرسنال با درخواست وی موافقت کرد.

ونگر اظهار داشت: بکهام از ما خواسته برای بالا رفتن سطح آمادگی بدنی اش با آرسنال تمرین کند.