کلاهبرداری زن شیاد از مشتریان عابر بانک/ پلیس: متهم را شناسایی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اواسط دیماه امسال پرونده ای تحت عنوان برداشت غیر مجاز از حساب عابر بانک یکی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت ارجاع و در ستور کار قرار گرفت.

تحقیقات ماموران حکایت از آن داشت که از حساب بانکی زن جوان که آمنه نام دارد توسط زنی دیگر با این شگرد که برای برداشت از دستگاه ATM اجازه دهید به شما کمک دهم و پس از لحظاتی فرد کلاهبردار به صاحب کارت اعلام می نماید که به علت نقص فنی دستگاه کارت بوسیله دستگاه ضبط شده و برای دریافت کارت فردا با در دست داشتن مدارک به بانک مراجعه و کارت خود را تحویل بگیرید.

این گزارش حاکیست،طی مراجعه شاکی به بانک متوجه می شود ،کارت نه تنها ضبط نشده بلکه بوسیله آن فرد (زن کلاهبردار)به سرقت رفته و در ادامه مبالغی از حساب وی برداشت شده است.

با تجمیع اطلاعات بدست آمده،تصایر متهم از یکی از شعبات بانک در تهران اخذ و پس از صدور دستور انتشار تصویر متهم از سوی دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 تهران به همین منظور تصاویر فرد برداشت کننده منتشر می شود.

براساس اعلام پلیس فتا در صورتی که هموطنان از نامبرده یا مخفیگاه وی اطلاعاتی در اختیار دارند مراتب را به شماره 81244663 اداره مبارزه باجرائم رایانه ای پلیس فتا تهران بزرگ اطلاع دهند یا به خیابان شریعتی بالاتر از مطهری خیابان سروش پلیس فتا پایتخت مراجعه کنند.

