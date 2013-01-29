بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر به دستگاه اسکن چشمی مجهز شد

محمد جواد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علی بهرامی ترشیزی، خیر کاشمری در راستای کمک به خرید تجهیزات بیمارستانی مبلغ 145میلیون ریال به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر اهدا کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر افزود: با مشارکت مستقیم این خیر گرانمایه کاشمری، بر حسب اولویت نیازهای حوزه سلامت کاشمر اقدام به خرید و اهدای یک دستگاه اسکن چشمی به ارزش 145میلیون ریال جهت اتاق عمل بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر کرد.

یزدانی در خصوص کاربرد این دستگاه تصریح کرد: این دستگاه در کنار دستگاه فیکو که توسط یکی دیگر از خیرین کاشمر خریداری و اهدا شده بود قرار میگیرد که اعمال جراحی چشم آب مروارید"کاتاراکت" در اتاق عمل بیمارستان کاشمر توسط متخصصین چشم انجام خواهد شد.

