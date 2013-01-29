برگزیدگان ششمین جشنواره موسیقی فارس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره موسیقی فارس از 7 تا 10 بهمن ماه صبح و عصر در تالار حافظ شهر شیراز با حضور پرشور علاقه مندان به موسیقی برگزارشد.

در ششمین جشنواره موسیقی فارس جایزه نقدی فقط به گروه های اول اهداشدو به گروه های دوم و سوم لوح تقدیر و تندیس جشنواره داده شد.

در پایان جشنواره نیزهیئت داوران در بخش های مختلف گروه های زیر را به عنوان برگزیده معرفی کردند:

بخش موسیقی کلاسیک

گروه "دونت ماه ریز" به سرپرستی "هادی اوجی" مقام اول جشنواره را کسب کرد.

گروه "دونت ملودی" به سرپرستی "مریم بلوچی" عنوان دوم را بدست آورد .

گروه "کوارتت باران" به سرپرستی "عبدالله مطلق فرد" در جایگاه سوم قرار گرفت.

بخش موسیقی پاپ

گروه"سینا سبک روح" به سرپرستی "سینا سبک روح" مقام اول جشنواره را کسب کرد.

گروه "رسا" به سرپرستی "امین عنایتی" عنوان دوم را بدست آورد.

گروه های "پارسیس" به سرپرستی "جابر خدایاری" و "آرندا" به سرپرستی "ایمان مهریاری" به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

همچنین در بخش موسیقی پاپ هیئت داوران ، "امیر کریمی تکلو" نوازنده پیانو"گروه مهتاب"، "نگار معظم" نوازنده ویلون "گروه پارسیس"، "محمد شکاری”نوازنده گیتار "گروه رسا"و گروه "پورتامنتو" به سرپرستی "امین قابل"، را شایسته تقدیر دانستند.

بخش موسیقی ایرانی

گروههای" باران" به سرپرستی "امیرحسین دادور" و "ایراهستان" به سرپرستی "علی اصغر دلفروز" از لار به صورت مشترک عنوان اول را کسب کردند.

گروه های "رهاب" به سرپرستی "محمد صادق ولیئی" و "سرو" به سرپرستی "حسین صالحی" به صورت مشترک عنوان دوم را بدست آورند.

گروه های"نغمه"به سرپرستی"فاطمه سیدان"و "همنوازان سپید"به سرپرستی"علیرضا امیرصمیمی" به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

همچنین دبیرخانه جشنواره "شیوادشتی" را بواسطه قرائت درست از حجاب اسلامی در اجرای موسیقی در ششمین جشنواره موسیقی فارس شایسته تقدیر دانست.