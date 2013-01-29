مراسم اختتامیه ششمین جشنواره موسیقی فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره موسیقی فارس علاقه مندان فراوانی حضور داشتند که بیشتر این افراد را جوانانی تشکیل می دادند که در سه روز برگزاری جشنواره نیز استقبال بسیار مناسبی از برنامه های اجرا شده داشتند.

در این مراسم که در تالار حافظ شهر شیراز برگزار شد رئیس حوزه هنری فارس گزارشی در مورد اقدامات انجام شده در ششمین جشنواره موسیقی فارس ارائه کرد.

در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره موسیقی فارس گروه های "رسا"( پاپ)، "سرو"( ایرانی)، "دوئت ماه ریز" ( کلاسیک) برای حاضران برنامه اجرا کردند.

در ششمین جشنواره موسیقی فارس از گروه های "دوسار"و "پاسارگاد"برگزیدگان ملی و بین المللی موسیقی استان نیز تقدیر شد.

قرائت بیانیه هیئت داوران، معرفی گروه های برتر ششمین جشنواره موسیقی فارس و تقدیر از داوران جشنواره از دیگر برنامه های اجرا شده دراین مراسم بود.