اعضای شورای مرکزی صنف دستیاران فیلمبردار معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری مجمع عمومی صنف دستیاران فیلمبردار در مجتمع فرهنگی اسوه، پس از رای‌گیری و شمارش آرا توسط هیئت ناظران انتخابات، سید حسین قدیمی با اکثریت آرا به عنوان رئیس انجمن، داود عرب نایب رئیس، صفر عبدلی خزانه دار، سید حسین سیادات دبیر و منشی جلسه، ذبیح اله بابایی سخنگو، ناصر بابایی بازرس اول،داود خدنگی بازرس دوم و علی کنگرلو به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره این صنف انتخاب شدند.

پیش از این مذاکرات متعددی با رئیس سابق شورای مرکزی این صنف صورت گرفته بود، لیکن با توجه به عدم همکاری نامبرده برای ثبت قانونی صنف دستیاران فیلمبردار در مراجع ذیصلاح، اساسنامه جدید توسط 3 تن از پیشکسوتان این صنف به عنوان هیئت مؤسس ارائه و پس از موافقت اصولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات این صنف اقدام شد.

بنا بر اعلام هیئت ساماندهی صنوف، تاکنون 11 صنف سینمایی مراحل قانونی را از طریق هیئت رسیدگی به مؤسسات و مراکز فرهنگی وزارت ارشاد طی کرده اند که با مساعدت هیئت ساماندهی صنوف سینمایی در مرحله ثبت شرکت‌ها می‌باشند.

بی‌تردید هویت بخشیدن به صنوف سینمایی از لحاظ حقوقی و قانونی نتایج بسیار مثبتی را برای آنان نسبت به سایر صنوف و گروه‌های غیرقانونی خواهد داشت.