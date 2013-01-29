آغاز دومین جشنواره ورزشهای زمستانی سرعین/ تاکید بر توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل بعد از ظهر سه شنبه در آغاز جشنواره زمستانی سرعین تصریح کرد: این جشنواره در یک فرصت 45 روزه در منطقه "آیران دره سی" واقع در شهرستان سرعین برگزار می شود.

قادر تقی زاده افزایش جذب گردشگر در فصل غیر پیک، ارتقا درصد اقامت مسافران در فصل زمستان، رونق اقتصادی و فعال سازی امکانات گردشگری، افزایش و رونق تورهای ورودی، ترغیب مسافرتهای آخر هفته برای شهروندان اردبیلی و زمینه سازی برای جذب توریسم خارجی در استان از مهمترین اهداف این جشنواره برشمرد.

وی با بیان اینکه در این جشنواره امسال برای اولین بار شرکت کنندگان در هشت رشته ورزشی رقابت خواهند کرد، متذکر شد: اسکی روی برف، تیراندازی به اهداف پروازی (تراپ)، تیراندازی با کمان و در گروه بازی های بومی محلی "طناب کشی"، "تاش"، "هفت سنگ"، "قیش گوتی" و "بش داش" از جمله رشته های رقابتی است.

افزایش جذب گردشگر در فصل غیر پیک مهمترین هدف

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه جشنواره زمستانی سرعین امروز پس از وقفه چند ساله دوباره آغاز می شود و این جای خوشبختی است، تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد جشنواره را همه ساله در فصل زمستان تداوم بخشیم.

وی با اشاره به توانمندی و ظرفیت سرعین و برخی از شهرهای استان نظیر خلخال در زمینه توسعه ورزشهای زمستانی متذکر شد: از سالهای قبل هدف معاونت گردشگری میراث فرهنگی توسعه ورزشهای زمستانی با قابلیت جذب گردشگر بود و امروز در این زمینه تلاش می کنیم.

نقی زاده با اشاره به برنامه ریزی جذاب و متنوع ورزشی و غیر ورزشی از جمله شناسایی ظرفیتهای زمستانی استان برای گردشگران از شهروندان اردبیلی نیز خواست که در این جشنواره مشارکت و حضور داشته باشند.

امام جمعه سرعین نیز در این مراسم طی سخنانی جشنواره زمستانی سرعین را فرصت مناسبی برای حضور گردشگران در سرعین دانست و یادآور شد: این جشنواره می تواند سرعین را از گردشگری فصلی خارج کند.

سرعین از گردشگری فصلی خارج شود

حجت الاسلام محمود اصغری با تاکید بر ضرورت خروج سرعین از گردشگری فصلی به دلیل توسعه اقتصادی و همه جانبه این شهرستان متذکر شد: این مهم با معرفی مناطق دیدنی و گردشگری در تمام فصول می تواند محقق شود.

وی با بیان اینکه این استان با برخورداری از موهبت طبیعی و چهار فصل ادامه داد: دولت به امر توسعه و رونق گردشگری کشور به ویژه شهر تورستی سرعین توجه خاصی باید داشته باشد ، تا در سالهای آینده شاهد شکوفایی این منطقه گردشگری باشیم.

امام جمعه سرعین تداوم این جشنواره و سایر برنامه های گردشگری را توسعه این حوزه در سرعین و استان اردبیل موثر ارزیابی کرد.

به گزارش مهر، این جشنواره در رشته های مختلف از جمله ساخت تندیسهای یخی و برفی، آدم برفی، اسکی و سورتمه سواری و نیز برنامه مختلف جنبی برای گردشگران و نیز کودکان اجرا خواهد شد.

