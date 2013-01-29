پیروزی ملوان در دربی گیلان و تساوی پنج دیدار در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر عصر امروز سه شنبه با برگزاری 6 دیدار همزمان آغاز شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خورد:

* ملوان انزلی یک - داماش گیلان صفر

گل: جلال رافخایی(9)

* مس کرمان صفر - آلومینیوم هرمزگان صفر

* راه آهن صفر - سایپا صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - نفت تهران صفر

* صبای قم صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

* صنعت نفت آبادان صفر - گهر دورود صفر