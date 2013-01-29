۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

هفته بیست و چهارم لیگ برتر/

پیروزی ملوان در دربی گیلان و تساوی پنج دیدار در پایان نیمه اول

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در پایان نیمه اول شش دیدار هفته بیست و چهارم تنها تیم پیروز بود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر  عصر امروز سه شنبه با برگزاری 6 دیدار همزمان آغاز شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خورد:

* ملوان انزلی یک - داماش گیلان صفر
گل: جلال رافخایی(9)
* مس کرمان صفر - آلومینیوم هرمزگان صفر
* راه آهن صفر - سایپا صفر
* ذوب آهن اصفهان  صفر - نفت تهران صفر
* صبای قم صفر - تراکتورسازی تبریز صفر
* صنعت نفت آبادان صفر - گهر دورود صفر
 
نخستین دیدار این هفته از ساعت 15 با دیدار فجرسپاسی و سپاهان در شیراز آغاز شد که نیمه دوم این دیدار با تساوی بدون گل در جریان است. استقلال و پیکان از ساعت 16:50 آخرین دیدار روز نخست را برگزار خواهند کرد.
