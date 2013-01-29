دفتر حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی در شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی حسینی شاهرودی فرزند حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دفتر آن معظم له ضمن گرامیداشت سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: این ایام به ابتکار معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به نام هفته وحدت نامگذاری شد و این مهم نشان از روشنگری، درایت و آینده نگری ایشان در راستای لزوم وحدت بیش از پیش جهان اسلام بود.

وی همچنین با اشاره به سابقه علمای شاهرود در حوزه های علمیه نجف، مشهد و قم گفت: حضور علمای برجسته ای چون حضرات آیات شاهرودی، اشرفی، مومنی و ... بمانند ستارگانی در عالم فقاهت می درخشند.

فرزند حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی همچنین با اشاره به سابقه شاهرود در رشد و پرورش طلاب و روحانیان برجسته، گفت: وجود هفت حوزه علمیه با بیش از ششصد طلبه زن و مرد نشان دهنده حضور پر رنگ اعتقادات مذهبی و علاقه وافر مردم این منطقه به علوم دینی و روحانیت است.

وی در خاتمه ضمن معرفی حجت الاسلام سید ولی الله حسینی به عنوان مسئول دفتر حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی در شاهرود گفت: پرداختن به کارهای دینی، فرهنگی و خصوصا پاسخگویی به مسائل شرعی از جمله وظایف این دفتر خواهد بود.

حضرت آیة الله العظمى حاج سید محمد حسینى شاهرودى فرزند مرحوم آیة الله العظمى حاج سید محمود حسینى شاهرودى، در ماه جمادى الاول سال 1344 هجرى قمرى، در نجف اشرف دیده به جهان گشود.

معظّم له در سال 1375 هجرى قمرى، موفّق به کسب اجازه اجتهاد از مرحوم آیة الله العظمى حاج سید محمود شاهرودى (قدس سره) شد و باتوجه به آنکه آن مرحوم در زمینه اعطاء اجازه اجتهاد در حوزه علمیه نجف اشرف معروف به "ذو الشهادتین" بودند، یعنى در امتحان اجتهاد چنان سختگیرى و دقّتى مى کردند که اجازه اجتهاد ایشان ارزش اجازه اجتهاد از دو نفر از علماء را داشت.

همچنین معظم له از مرحوم آیة الله العظمى سید جمال الدین گلپایگانى که از شاگردان مبرّز میرزاى نائینى بودند اجازه اجتهاد دریافت کردند.

دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله، در خیابان 15 خرداد شاهرود واقع شده است.