زمین چمن شیراز به هیچ عنوان قابل برگزاری مسابقه فوتبال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر سه شنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و سپاهان اصفهان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: قبلا اعلام کردم که ما در زمین چمن مصنوعی تمرینات خوبی داشته ایم اما این زمین چمن به هیچ عنوان قابل مقایسه با زمین تمرینات ما نیست.

وی تصریح کرد: باید زمین چمن مصنوعی مطابق با استانداردهای جهانی باشد و امروز این وضعیت در زمین چمن شیراز قابل مشاهده نیست.

کرانچار با بیان اینکه داوران پنالتی های ما را نمی گیرند، یادآور شد: متاسفانه طی چند هفته گذشته داوران پنالتی های صد در صد ما را نمی گیرند و در این بازی هم پنالتی ما از جانب داور اعلام نشد.

وی ادامه داد: شرایط امروز بسیار دشوار و سخت بود چرا که همیشه بازی در مقابل تیم فجر شهید سپاسی شیراز بسیار دشوار است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در خصوص رتبه این تیم در لیگ برتر فوتبال ایران تاکید کرد: در انتظار اشتباهات تیم استقلال هستیم و خودمان هم برای کسب قهرمانی تلاش می کنیم.

کرانچار تصریح کرد: استقلال، تراکتورسازی، سپاهان و حتی فولاد خوزستان امیدهای کسب قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران هستند.