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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۴

حقیقت پور:

تمام روستاهای اردبیل تا دو سال آینده صاحب گاز شهری می شوند

تمام روستاهای اردبیل تا دو سال آینده صاحب گاز شهری می شوند

نیر – خبرگزاری مهر: نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از گازرسانی به تمام روستاهای این استان طی دو سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از روستاهای شهرستان نیر اضافه شد: طبق توافقات صورت گرفته با مسئولان کشور در پایان این مدت جشن گازدار شدن روستاهای استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سردسیر بودن این استان افزود: در این راستا امسال اعتباری بالغ بر 230 میلیارد ریال برای گاز رسانی به روستاهای شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین اختصاص یافته است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ضرورت توسعه کشاورزی در استان، بر لزوم انتقال آب قزل اوزن به دشت اردبیل تاکید کرد و یادآور شد: 50 هزار هکتار باغ دیم در اراضی شیب دار شهرستانهای سرعین، نیر و نمین ایجاد می شود.

وی با اشاره به صادرات 350 هزار تن سیب زمینی استان به کشورهای همجوار تصریح کرد:  به منظور حمایت از کشاورزان اعتباری بالغ بر800 میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه روستایی کل کشور تصویب شده و این اعتبار به اعتبار قبلی 150 میلیارد تومانی اضافه خواهد شد.

حقیقت پور همچنین از رفع مشکل نارسایی های برق روستاهای بخش مرکزی استان خبر داد و متذکر شد: به همین منظور 30 میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکلات برق رسانی برای روستاهای شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اخذ مجوز بیمارستان 32 تختخوابی برای شهرستان نیر و 64 تختخوابی برای شهرستان نمین تاکید کرد: استان اردبیل باید به عنوان استان کمتر توسعه یافته تلقی شود.
 

کد مطلب 1803478

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