تعطیلی کامل سفارت آمریکا در قاهره/ اعلام پایبندی صباحی به اصول اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره ، سفارت آمریکا در قاهره که چند روز پیش به علت مسائل امنیتی، خدمات دهی را به حالت تعلیق درآورده بود، امروز به طور کامل تعطیل شد.

سفارت آمریکا اخیرا در بیانیه ای ناامنی در اطراف ساختمان این سفارت را علت تعیق فعالیتهای خود عنوان کرده بود.

در تحولی دیگر، "حمدین صباحی" از رهبران لیبرال جبهه نجات ملی در گفتگو با روزنامه الیوم السابع اظهار داشت : ما به علت مسئولیتهای ملی که بر عهده داریم، از گفتگو با دولت خودداری کردیم.

وی افزود: پیش از این یک بار با مرسی گفتگو کرده بودم که نتیجه آن صدور بیانیه ای ضعیف درباره آزادیها بود.

صباحی با محکوم کردن خشونتهای اخیر در مصر تاکید کرد: اصول ملی گرایانه ما در مصر از دین اسلام سرچشمه گرفته است.

از سوی دیگر، "عصام العریان" از رهبران ارشد حزب آزادی و عدالت در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت : اگر مرسی نتواند دوران ریاست جمهوری خود را به پایان برساند، هیچ رئیس جمهوری در مصر نمی تواند این دوره را پایان دهد!