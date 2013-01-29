نافرمانی گروه "ارتش آزاد" از غربی ها / تاکید بر همپیمانی با تروریستهای النصره

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی نوشته است جامعه بین الملل(حامیان گروههای مسلح در سوریه) از گروه مسلح "ارتش آزاد" و دیگر گروههایی که با نظام سوریه می جنگند، خواسته است جبهه النصره لاهل الشام(از شاخه های القاعده) را حذف کنند.



یک منبع دیپلماتیک بلندپایه غربی در پایتخت اردن روز سه شنبه گفت جامعه جهانی(محور ضد سوری) از گروه ارتش آزاد و دیگر گروههای مسلح خواسته است باید از شر "جبهه النصره" خلاص شوند.

این منبع افزود اما اگروه رتش آزاد از انجام این کار سرباز زده است و مدعی شده است این گروهک( جبهه النصره) همچون سایر گروههای مسلح دیگر به سوریه آمده اند تا از ریخته شدن خون مردم بیگناه سوریه جلوگیری کنند.



جبهه النصره" گروهک وهابی سلفی است که اواخر سال 2011 همزمان با آغاز اقدامات خشونت آمیز و مداخله جویانه مزدوران وابسته به محور ضد سوری تشکیل شد و تعداد اعضای آن که در سوریه عملیات تروریستی انجام می دهند، به دو هزار نفر می رسد که 300 نفر از آنها اردنی هستند.