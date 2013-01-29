در سالروز میلاد پیامبر(ص)/ همایش "طلایه داران فردا" در اسفراین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در همایش طلایه داران فردا در اسفراین با اشاره به وجود استعدادهای درخشان در بین دانش آموزان این شهرستان گفت: دانش آموزان استان به ویژه در شهرستان اسفراین بسیار مستعد و توانمند بوده و به طور روزافزون موفقیت‌های خود را افزایش می‌دهند.

محمد اکبرزاده اظهار کرد: باید برای کشف استعداد های بالقوه دانش آموزان تلاش فراوانی کرد و اگر این استعدادها شکوفا شوند، آینده درخشانی را برای ایران اسلامی رقم خواهند زد.

وی عامل اصلی موفقیت برترین‌های کنکور را توکل به خدا، توجه والدین و تلاش معلمان و مسئولان دانست و افزود: وظیفه اصلی جوانان کسب علم و همراهی تهذیب نفس با آن است و والدین و مسئولان آموزشی نیز در این راه همراه آنان خواهند بود.

اکبرزاده نقش آموزش و پرورش را در توسعه جامعه بسیار مهم خواند و گفت: پژوهش، نوآوری و خلاقیت را باید به دانش‌آموزان آموزش داد تا در آینده بتواند با تکیه بر خلاقیت و نوآوری پله های ترقی را طی کنند.

در پایان این همایش از 19 دانش آموز دختر برتر کنکور شهرستان اسفراین و معلمان پایه اول ابتدایی آنان قدردانی شد.