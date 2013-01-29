71 کلیوگرم مواد مخدر در شیروان کشف شد

سرهنگ علی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در مدت 10 ماهه نخست سال جاری در مجموع بیش از 71 کیلوگرم انواع مخدر در شهرستان شیروان کشف و ضبط شده است که این میزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته 27 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این راستا نیز تعداد 129 نفر معتاد پر خطر شناسایی شده و به درمان به کمپ ترک اعتیاد لنگر واقع در مرکز استان معرفی شده اند.

سرهنگ پاکدل در ادامه اظهار داشت: از اول سال جاری تاکنون با هدف مبارزه با مواد مخدر 50 مورد تور ایست و بازرسی و 16 مورد اجرای طرح پاکسازی مناطق مختلف شهر به اجرا در آمده و در این زمینه تعداد 20 باب منزل مسکونی که صرفا جهت خرید و فروش مواد مخدر استفاده می شد، شناسایی و پلمپ شده است.

وی همچنین از ساماندهی کافه های سنتی در شیروان خبر داد و گفت: متاسفانه کافه های موجود در شیروان به هیچ وجه خدمات کافه های سنتی استاندارد را ارائه نمی دهند، بلکه به قلیان سرا تبدیل شده اند و اکثر این کافه ها نیز فاقد پروانه کسب هستند.

سرهنگ پاکدل شرایط نامطلوب کافه های به اصطلاح سنتی در شیروان را زنگ خطری برای مسئولین شهرستان دانست و تصریح کرد: اکثر مراجعان به این مکان ها افرادی در بازه سنی 18 الی 20 سال هستند و لازم است مسئولین نهادهای مختلف برای کاهش این آسیب اجتماعی چاره اندیشی کنند.

فرمانده نیروی انتظامی شیروان با بیان اینکه فقط برای افرادی که دارای شرایط لازمه جهت راه اندازی کافه های سنتی هستند، پروانه کسب صادر می شود، افزود: طبق هماهنگی های انجام شده با دادستان شهرستان به زودی نسبت به ساماندهی کافه های سنتی در شیروان اقدام خواهد شد.