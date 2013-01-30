علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با رد برخی اخبار درباره احتمال لغو استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: چیزی درباره احتمال عزل مرتضوی نشنیده ام و موضوع استیضاح شیخ الاسلامی بدون هیچ شک و شبهه ای به قوت خود باقی است.

وی افزود: موضوعات مربوط به تامین اجتماعی در حیطه کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اگر پذیرفته اختیارات خود در این زمینه را واگذار کند، تخلف کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پذیرفتن واگذاری اختیاراتش به معاون اول رئیس جمهور قانون گریزی و حتی بدتر از آن قانون ستیزی کرده است و لذا ما به این رفتار آقای شیخ الاسلامی اعتراض داریم و قطعا او را روز یکشنبه استیضاح خواهیم کرد.

وی در این باره که گفته می شود وزیر اختیاری ندارد و دستورات مافوق خود را اجرا می کند، گفت: اگر دست وی بسته است و از بالا دستور می گیرد، این کار را بدتر می کند و به نوعی عذر بالاتر از گناه است.

مطهری خاطر نشان کرد: وقتی وزیری نتواند خواسته های قانون را محقق کند، این فرد صلاحیت رای نمایندگان مردم را ندارد و اعتمادی که به وی شده، باید پس گرفته شود.

وی تاکید کرد که تاکنون هیچ کدام از امضاء کنندگان استیضاح وزیر کار رای خود را پس نگرفته و قطعا پس هم نخواهند گرفت، لذا روز یکشنبه پس از تعطیلات یک هفته ای مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه شاهد استیضاح وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم بود.