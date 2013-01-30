  1. سیاست
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۴۷

علی مطهری در گفتگو با مهر:

وزیرکار به‌دلیل قانون‌ستیزی در واگذاری اختیار خود به رحیمی استیضاح می‌شود

وزیرکار به‌دلیل قانون‌ستیزی در واگذاری اختیار خود به رحیمی استیضاح می‌شود

یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که هیچ اتفاق خاصی درباره استیضاح نیفتاده و این موضوع به قوت خود باقی است، گفت: روز یکشنبه آقای شیخ الاسلامی به‌دلیل قانون‌ستیزی در واگذاری اختیار خود به رحیمی استیضاح می‌شود.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با رد برخی اخبار درباره احتمال لغو استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: چیزی درباره احتمال عزل مرتضوی نشنیده ام و موضوع استیضاح شیخ الاسلامی بدون هیچ شک و شبهه ای به قوت خود باقی است.

وی افزود: موضوعات مربوط به تامین اجتماعی در حیطه کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اگر پذیرفته اختیارات خود در این زمینه را واگذار کند، تخلف کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پذیرفتن واگذاری اختیاراتش به معاون اول رئیس جمهور قانون گریزی و حتی بدتر از آن قانون ستیزی کرده است و لذا ما به این رفتار آقای شیخ الاسلامی اعتراض داریم و قطعا او را روز یکشنبه استیضاح خواهیم کرد.

وی در این باره که گفته می شود وزیر اختیاری ندارد و دستورات مافوق خود را اجرا می کند، گفت: اگر دست وی بسته است و از بالا دستور می گیرد، این کار را بدتر می کند و به نوعی عذر بالاتر از گناه است.

مطهری خاطر نشان کرد: وقتی وزیری نتواند خواسته های قانون را محقق کند، این فرد صلاحیت رای نمایندگان مردم را ندارد و اعتمادی که به وی شده، باید پس گرفته شود.

وی تاکید کرد که تاکنون هیچ کدام از امضاء کنندگان استیضاح وزیر کار رای خود را پس نگرفته و قطعا پس هم نخواهند گرفت، لذا روز یکشنبه پس از تعطیلات یک هفته ای مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه شاهد استیضاح وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم بود.

کد مطلب 1803484

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