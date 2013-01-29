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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

حجت الاسلام خادمی:

محفل انس با قرآن با حضور قاری برجسته بین المللی در اسفراین برگزار می شود

محفل انس با قرآن با حضور قاری برجسته بین المللی در اسفراین برگزار می شود

اسفراین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان اسفراین گفت: در دهه فجر امسال محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته بین المللی در این شهرستان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام عباسعلی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: همزمان با دهه پرخیر و برکت فجر انقلاب اسلامی، آیین انس با قرآن کریم با همیاری ادارات آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی، اوقاف و امورخیریه و سپاه شهرستان با حضور استاد حمید شاکرنژاد، از قاریان برجسته و برگزیده مسابقات بین المللی قرآن کریم و قاریان برگزیده شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم معنوی 14 بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشا در مهدیه صاحب الزمان(عج) برگزار می شود و مردم مسلمان اسفراین می توانند با حضور در این مراسم در همخوانی آیات نور شرکت داشته باشند.

این مسئول در ادامه اظهار کرد: در واقع سرمایه انقلاب اسلامی ایران، اتحاد ملی و انسجام اسلامی است که این دو مهم جز با تمسک به قرآن و عترت محقق نخواهد شد.

مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر شهرستان اسفراین افزود: همزمان با دهه فجر، نشست های قرآنی متعددی در شهرستان ویژه اقشار گوناگون به ویژه جوانان، بانوان، اساتید و فعالان قرآنی برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: علاوه بر این به همت اداره تبلیغات اسلامی اسفراین، نشست قرآنی اساتید و فعالان قرآنی در ایام الله دهه فجر در مسجد ولیعصر(عج) برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام خادمی تصریح کرد: همچنین در این ایام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برنامه های متنوعی را برای اجرا در امامزادگان و بقاع متبرکه اسفراین، ویژه گرامیداشت این ایام تدارک دیده است.

کد مطلب 1803485

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