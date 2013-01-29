محفل انس با قرآن با حضور قاری برجسته بین المللی در اسفراین برگزار می شود

حجت الاسلام عباسعلی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: همزمان با دهه پرخیر و برکت فجر انقلاب اسلامی، آیین انس با قرآن کریم با همیاری ادارات آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی، اوقاف و امورخیریه و سپاه شهرستان با حضور استاد حمید شاکرنژاد، از قاریان برجسته و برگزیده مسابقات بین المللی قرآن کریم و قاریان برگزیده شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم معنوی 14 بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشا در مهدیه صاحب الزمان(عج) برگزار می شود و مردم مسلمان اسفراین می توانند با حضور در این مراسم در همخوانی آیات نور شرکت داشته باشند.

این مسئول در ادامه اظهار کرد: در واقع سرمایه انقلاب اسلامی ایران، اتحاد ملی و انسجام اسلامی است که این دو مهم جز با تمسک به قرآن و عترت محقق نخواهد شد.

مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر شهرستان اسفراین افزود: همزمان با دهه فجر، نشست های قرآنی متعددی در شهرستان ویژه اقشار گوناگون به ویژه جوانان، بانوان، اساتید و فعالان قرآنی برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: علاوه بر این به همت اداره تبلیغات اسلامی اسفراین، نشست قرآنی اساتید و فعالان قرآنی در ایام الله دهه فجر در مسجد ولیعصر(عج) برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام خادمی تصریح کرد: همچنین در این ایام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برنامه های متنوعی را برای اجرا در امامزادگان و بقاع متبرکه اسفراین، ویژه گرامیداشت این ایام تدارک دیده است.