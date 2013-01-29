  1. ورزش
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

چشمه سری به مهر خبر داد:

احتمال حضور محمد نوری برابر فولاد وجود دارد

احتمال حضور محمد نوری برابر فولاد وجود دارد

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس از احتمال رسیدن هافبک مصدوم این تیم به دیدار روز چهارشنبه برابر فولاد خبر داد.

دکتر وجیه الله چشمه سری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مصدومیت محمد نوری و احتمال بازی این بازیکن مقابل فولاد گفت: تلاش ها برای رساندن نوری همچنان ادامه دارد. حتی این بازیکن را با وجود تمرین نکردن در طول هفته گذشته به اردوی تیم دعوت کرده ایم تا کارهای لازم برای مداوایش را انجام دهیم.

وی در ادامه گفت: هنوز مشخص نیست این بازیکن بتواند مقابل فولاد به میدان برود اما ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم و احتمال بازی کردن او وجود دارد. همانقدر که شانس بازی کردنش وجود ندارد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس  فولاد خوزستان در هفته بیست و چهارم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 16:50 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1803486

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