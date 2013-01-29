سارق عابربانکی را شناسایی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اواسط دی ماه سال جاری پرونده ای تحت عنوان برداشت غیر مجاز از حساب عابر بانک یکی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت ارجاع و در ستور کار قرار گرفت.

تحقیقات مأموران حکایت از آن داشت که از حساب بانکی شاکیه که "آمنه" نام دارد توسط خانمی با این شگرد که "برای برداشت از دستگاه ATMاجازه دهید به شما کمک دهم" کارت به سرقت رفته؛ به این ترتیب که پس از لحظاتی فرد کلاهبردار به صاحب کارت اعلام می نماید که به علت نقص فنی دستگاه کارت به وسیله دستگاه ضبط شده و برای دریافت کارت فردا با در دست داشتن مدارک به بانک مراجعه و کارت خود را تحویل بگیرید.

طی مراجعه شاکیه به بانک متوجه می شود، کارت نه تنها ضبط نشده بلکه به وسیله آن فرد(زن کلاهبردار) به سرقت رفته و در ادامه مبالغی از حساب وی برداشت شده است.

با تجمیع اطلاعات به دست آمده، تصایر متهم از یکی از شعبات بانک در تهران اخذ و پس از صدور دستور انتشار تصویر متهم از سوی دادیار محترم شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 تهران، به همین منظور تصاویر فرد برداشت کننده به رؤیت شهروندان محترم می رسد و در صورتی که هموطنان از نامبرده و یا مخفیگاه وی اطلاعاتی در اختیار دارند مراتب را به شماره 81244663 اداره مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطلاع دهند و یا به خیابان شریعتی بالاتر از مطهری خ سروش پلیس فتا پایتخت مراجعه نمایند.

انهدام باند سارقان لوازم خودرو در "بازار میوه و تره بار" محله خانی آباد

رئیس کلانتری 152 خانی آباد از دستگیری سه سارق لوازم خودرو با راهنمایی های شاکی در بازار میوه و تره بار طی اجرای طرح امنیت محله محور خبر داد.

سرهنگ خلیل شهبازی افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور عصر روز گذشته مأموران این یگان هنگام گشتزنی در " بازار میوه تره بار " محله خانی آباد بودند که که فردی سراسیمه به آنها مراجعه کرد؛ شاکی که "محمود" نام داشت به مأموران گفت که دقایقی پیش زمانی که بعد از خرید قصد سوار شدن خودرو ام را داشتم، مشاهده کردم سه نفر در حال سرقت لوازم خودرو ام می باشند که به محض مشاهده من متواری شدند.

سرهنگ شهبازی ادامه داد: از آنجایی که زمان زیادی از زمان سرقت نگذشته بود مأموران بلافاصله با گرفتن مشخصات ظاهری متهمان از شاکی به گشت زنی در همان محدوده پرداختند که دو نفر را با همان مشخصات که در حال پرسه زدن بودند، مشاهده کردند.

کلانتر 152 افزود: در حالی که مأموران لحظه به لحظه به آنها نزدیک می شدند متهمان به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داده و به سرعت متواری شدند ، با فرار متهمان عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز و در نهایت دقایقی بعد مأموران موفق شدند با اجرای طرح مهار در سطح حوزه استحفاظی آنها را دستگیر کنند که در بازرسی از وسایل متهمان که "حسن"، "ابراهیم" و "اسماعیل" نام داشتند، تعدادی از اموال مسروقه شاکی، سه دستگاه تلفن همراه و تعدادی ابزار آلات سرقت کشف شد که مأموران متهمان را به همراه اموال مسروقه و شاکی برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.

دستگیری سارقانی که دست و پای مالباخته را می بستند

سارقان مسافر کش نمایی که با استفاده از خودروی پراید اقدام به زورگیری از شهروندان در غرب پایتخت می کردند با اقدام اطلاعاتی کارآگاهان کلانتری 153 شهرک ولیعصر(عج) شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس کلانتری 153 شهرک ولیعصر (عج) در تشریح جزییات خبر فوق گفت: اعضای باندی که تحت پوشش راننده مسافرکش پس از شناسایی طعمه های خود، ضمن سوار کردن آنان به صورت دربستی پس از رسیدن به نقاط خلوت شهر دست و پای مالباخته را بسته و اموالش را غارت می بردند، با تلاش کارآگاهان معاونت تجسس کلانتری یکی پس از دیگیری شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علیرضا حیدری افزود: چندی پیش وقوع چندین مورد سرقتهای بعنف در سطح تهران به خصوص مناطق شمال جنوب و جنوب غرب پایتخت با خودرو های پراید که به عنوان مسافرکش، اکثرا طعمه های خود را ز میادین بزرگ مثل میدان آزادی و آذری، پونک، صنعت و سایر مراکز و خیابانهای پرتردد انتخاب و در اتوبانها و یا نقاط خلوت شهر با تهدید چاقو اقدام به سرقت اموال مالباخته ها می نمایند به کلانتری 153 شهرک ولیعصر (عج) ارجاع و بلافاصله در دستور کار مأموران تجسس این یگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با استفاده از تحقیقات جامع پلیسی و اطلاعات بدست آمده از شکات محل اختفای یکی از سارقین، شناسایی گردید و اکیپی از کارآگاهان معاونت تجسس در پاتوق و محل تردد وی در کمین نشسته تا اینکه در ساعت 13 مورخه 3 بهمن ماه "سعید.ح" دستگیر و به کلانتری منتقل گردید که پس از انتقال به کلانتری ابتدا منکر هرگونه سرقت شد ولی وقتی با دلایل کافی و مستند و مستدل و همچنین تحقیق علمی و پلیسی عوامل تجسس مواجه شد نهایتاً لب به سخن گشود و معترف شد که سرقتهای تحت عنوان مسافرکش را با همدستی "سعید.د"و "محمد.م" انجام می داده است.

نامبرده در ادامه اظهارات خود به سرقت چند دستگاه گوشی و حدود یک میلیون نهصدهزار تومان وجه نقد با تهدید چاقو از مسافرین اعتراف نمود و گفت: در اغلب سرقتها دست و پای مالباخته ها را بسته و پس از اینکه اموال باارزش طعمه های خود را سرقت می کردیم آنان را در نتقاط خلوتی رها می نمودیم".

با توجه به اعتراف متهم ردیف اول مبنی بر اینکه همدستانی نیز با وی در سرقتها مشارکت داشته اند آدرس متهم دوم نیز شناسایی شد و مأموران به محل سکونت وی در نعمت آباد اعزام و عمیات تعقیب و مراقبت پلیسی را به اجرا گذاشتند با جرای طرح تعقیب و مراقبت ، خانواده وی مدعی بودند که متهم در تهران نیست ولی با قرار گذاشتن متهم ردیف اول با وی بلافاصله با استفاده از شگرد پلیسی متهم دوم "سعید.د" در سر قرار حاضر شد و با استفاده از اصل غافلگیری دستگیر و به کلانتری انتقال یافت.

کلانتر 153 شهرک ولیعصر(عج) یادآور شد: پس از اینکه متهم ردیف دوم در کلانتری تحت بازجویی قرار گرفت بیان داشت:"قبول دارم به همراه متهم حاضر و شخصی به نام "محمد. م"با کرایه کردن خودرو ها و با تهدید چاقو ابتدا اقدام به سرقت خودرو نموده سپس باسوار کردن مسافرین اموال آنها را مجدا با تهدید چاقو سرقت می نمودیم.

این مقام مسئول در پلیس پایتخت در ادامه با اشاره به اینکه با روشن زوایای پرونده مأموران دستگیری متهم ردیف سوم و آخرین عضو این باند خطرناک را در دستور کار قرار داده و تحقیقات غیر محسوس خود را انجام دادند، تأکید کرد: به همین منظور به مخفیگاه "محمد" در نعمت آباد اعزام و در بررسی های صورت گرفته دریافتند وی در مخفیگاه خود حضور ندارد؛ به همین منظور پرونده را به داسرای ناحیه 27 ارجاع شد و در ادامه با هماهنگی مقام قضایی دستور ورود به مخفیگاه بصورت شبانه روزی صادر شد.

به جهت جلوگیری از فرار متهم اقدامات اطلاعاتی صورت گرفت و محل کار و محل سکونت متهم از ساعت به مدت سه شبانه رورز تحت نظر گرفت و در نهایت ساعت7 صبح هشتم بهمن ماه "محمد. الف" معروف به "محمد. م"شناسایی و در نعمت آباد دستگیر به کلانتری انتقال یافت.

سرهنگ علیرضا حیدری در پایان یادآور شد: در کلانتری از وی تحقیق شد و نامبرده نیز به سرقتهای خودرو تحت پوشش مسافر و زورگیری از آنان باتهدید چاقو اعتراف نموده که پرونده پس از جمع بندی با دستور مقام قضایی در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.

سارق لوازم خودرو در آخرین سرقت دستگیر شد

سرپرست کلانتری 131 شهرری از دستگیری یک سارق سابقه دار لوازم خودرو طی عملیاتی پلیسی در میدان " نمازی" خبر داد و افزود: از متهم تعدادی اموال مسروقه کشف شده است.

سرهنگ علی کبودوند گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و مطالبات شهروندان در خصوص برخورد با سارقان در این منطقه دایره تجسس کلانتری تحقیقات خود را در خصوص شناسایی منطق جرم خیز آغاز کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: دیروز ظهر یکشنبه هشتم بهمن ماه سال جاری مأموران این یگان هنگام گشتزنی در میدان "نمازی" بودند که به موتورسواری که در حال پرسه زدن بین خودروهای پارک شده شهرواندان بود ،مشکوک شدند.

سرهنگ کبودوند افزود: در حالیکه مأموران لحظه به لحظه به او نزدیک می شد متهم به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داده و به سرعت متواری شد ،با فرار متهم عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز و در نهایت دقایقی بعد مأموران موفق شدند با اجرای طرح مهار در سطح حوزه استحفاظی او را دستگیر کنند.

سرپرست کلانتری 131 در ادامه اظهار داشت: در بازرسی از متهم که " مهران " ‌نام داشت، تعدادی ابزار الات سرقت ،یک قبضه چاقو ،دو دستگاه تلفن همراه و یک ضبط خودرو کشف شد، او پس از دستگیری به منظور انجام تحقیقات پلیسی به کلانتری منتقل و تحت بازجویی های فنی قرار گرفتند.

سرهنگ کبودوند در پایان تصریح کرد: در بازجویی های پلیسی از متهم او ضمن اعتراف به سرقت ،مشخص شد سابقه دار است و چندین مرتبه به اتهام سرقت لوازم خودرو و موتورسیکلت بازداشت شده است که مأموران متهم را بعد از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرا انتقال دادند.

دستگیری 3 سارق کارگاه صنعتی با 100 کیلو آهن آلات

کلانتر 162 فشم از دستگیری سه سارق یک کارگاه صنعتی در محدوده فشم خبر داد و گفت: هر سه متهم در بازجویی های انجام شده به سرقت 100 کیلو آهن آلات اعتراف کردند.

سروان حسین مافی ادامه داد: شب گذشته یکی از تیم های گشت انتظامی این کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده فوق متوجه رفتارهای سه مرد در کنار یک کارگاه صنعتی در این محدوده شده و برای بررسی موضوع و کشف حقیقت هر سه را تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: دقایقی بعد مشخص شد که این سه مرد مشکوک پس از شکستن قفل های کرکره یک کارگاه وارد آن شده و اقدام به جابجایی و سرقت اموال این کارگاه و انتقال آن به خودروی وانت خود کردند.

سروان مافی ادامه داد: بلافاصله مأموران هر سه متهم را که از حضور مأموران تعجب کرده بودند، بازداشت و به همراه خودرو و اموال مسروقه به کلانتری منتقل کردند که طی بررسی های انجام شده هر سه به جرم خود اعتراف و اقرار کردند که با توجه به خلوتی محدوده مذکور، اقدام به سرقت از کارگاه های مذکور این محدوده می کنند.

کلانتر 162 اضافه کرد: متهمان که "نعمت"، "مرتضی" و "حجت" نام داشتند پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شده و در بازرسی از وسایل داخل خودروی آنها بیش از 100 کیلو آهن آلات و تعدادی تجهیزات دیگر کشف و ضبط شد.

گفتنی است، هر سه متهم با شکایت شاکی که به کلانتری دعوت شده بود، راهی دادسرا شده و اموال مسروقه به مالک آن باز پس داده شد.