مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان اسفراین برگزار می شود

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با ایام الله پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مرحله شهرستانی مسابقات فرهنگی، هنری، قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان در اسفراین برگزار می گردد.

وی اظهار داشت: این مسابقات از دهه فجر آغاز خواهد شد و تا پایان اسفندماه سال جاری نیز ادامه می یابد. نوری میزان شرکت دانش آموزان و توانمندی های آنان را در مسابقات سال های گذشته عالی ارزیابی نمود و افزود: سال گذشته در مسابقات قرآن و معارف اسلامی، از شهرستان اسفراین 55 نفر در مرحله استانی و دو نفر نیز در سطح ملی به عنوان برگزیده معرفی شدند.

وی در ادامه عنوان کرد: در مسابقات فرهنگی و هنری نیز بیش از 250 نفر از دانش آموزان این شهرستان در سطح استانی و پنج نفر در مرحله کشوری حائز رتبه های برتر شدند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در پایان گفت: تلاش حوزه پرورشی شهرستان اسفراین بر این است که امسال نیز دانش آموزان اسفراینی در سطح استانی و ملی مسابقات فرهنگی، هنری، قرآن و معارف اسلامی که سال آینده برگزار خواهد شد، با آمادگی بیشتری وارد عرصه شوند و افتخارات سال های پیش خود را افزایش دهند.