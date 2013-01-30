کتاب "رفیقت کجاست" نویسنده شاهرودی رونمایی شد

سمیرا سادات امامی نویسنده جوان شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه به مدت هشت سال است که در حوزه دفاع مقدس قلم می زند، گفت: کتاب "رفیقت کجاست" سومین اثر من و در حوزه زندگینامه شهدا است.

وی با بیان اینکه این کتاب بر اساس زندگی دو تن از شهدای شهرستان شاهرود (برادران شهید محمد حسین و محمد احمدی) نوشته شده است اظهار داشت: اطلاعات کتاب "رفیقت کجاست" بر اساس خاطرات خانواده و دوستان این شهیدان جمع آوری و در قالب مستند داستانی به رشته تحریر درآمده است.

نویسنده جوان شاهرودی تصریح کرد: "رفیقت کجاست" با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهرود و ستاد کنگره شهدای استان سمنان به چاپ رسیده و قرار است عرضه آن در نمایشگاه و مراکزی که کتاب های بنیاد شهید عرضه می شود شروع شود.

وی در خاتمه ضمن دعوت از دیگر نویسندگان جوان به نگارش در حوزه ادبیات دفاع مقدس گفت: کار کردن در این حوزه بسیار لذت بخش است.