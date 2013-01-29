به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پیکان در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر عصر امروز سه شنبه با پیروزی 3 بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* قبل از شروع بازی طرفداران استقلال به شدت فیروز کریمی را مورد تشویق قرار دادند. کریمی پیش از بازی با قلعه نویی روبوسی کرد و روی نیمکت تیمش نشست.

* استقلال که مهمان این بازی محسوب می شد با پیراهن سفید مقابل حریف قرار گرفته است. جالب این که در هوای سرد و بارانی بازیکنان استقلال پیراهن های آستین کوتاه بر تن کردند!

* پیکانی ها قبل از شروع بازی حلقه اتحاد تشکیل دادند. آنها در شروع نیمه دوم هم با تاخیر به زمین بازگشتند.

* امیر قلعه نویی که بعد از عملکرد ضعیف استقلال در دربی مورد انتقاد قرار گرفته بود با این پیروزی پرگل روز خوشی را پشت سرگذاشت و هوادارانش را راضی به خانه فرستاد.

* کارلوس کی روش، علی نظری جویباری، علی امیری، مهدی فنونی زاده، هادی طباطبایی و شاهرخ بیانی با حضور در جایگاه ویژه به تماشای این بازی مشغول هستند.

* طرفداران استقلال با شعار "تیم ملی بی سید نمی خواهیم" از دروازه بان تیم خود حمایت کردند. آنها همچنین بارها علیه شیرینی، سرپرست تیم پرسپولیس شعار دادند.

* در 45 دقیقه اول خبری از فیروز کریمی و امیر قلعه نویی کنار خط طولی زمین نبود و ساکت الهامی و مجید صالح از دو تیم به ناچار در تمام طول این نیمه زیر باران ایستادند!

* سقف جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی هم دچار مشکل شده و کار را برای نمایندگان رسانه ها دچار کرده است. ریزش آب از سقف این جایگاه باعث شد تا اکثر خبرنگاران به مشکل برخورند.

* نکونام و اشجاری دو بازیکن استقلال در لیست 18 نفره این تیم حضور نداشتند. ایمان موسوی که روز گذشته عنوان کرده بود مصدوم است هم در این فهرست نبود.

* بعد از پایان نیمه نخست هواداران استقلال به شدت فرهاد مجیدی را مورد تشویق قرار دادند و خواستار حضور این مهاجم در ترکیب تیم شدند. مجیدی اواخر بازی به میدان آمد و گل زد.

* هواداران استقلال در پایان این دیدار به دلیل بارش شدید باران ورزشگاه را خیلی زود ترک کردند.