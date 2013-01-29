به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن سلامی سه شنبه در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه 37 طرح عمرانی بسیج استان سمنان در دهه فجر افتتاح می‌شود، گفت: از مجموع 37 طرح، 30 طرح مربوط به بسیج سازندگی است که در روستاهای محروم استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: بیش از یکصد برنامه سازمانی و حدود دو هزار برنامه بومی و محلی در دهه فجر توسط رده‌های مقاومت بسیج اجرا می‌شود.

رئیس ستاد بزرگداشت دهه فجر سپاه استان سمنان، شاکله اصلی برنامه‌های بسیج در دهه فجر انقلاب اسلامی را فرهنگی، بصیرتی، عقیدتی، نهضت روشنگری در اقتصاد مقاومتی، اردوهای جهادی، خدمات‌رسانی در مناطق محروم و ورزشی عنوان کرد.

سلامی خاطرنشان کرد: سرکشی از خانواده‌های شهدا، افتتاح رده‌های مقاومت بسیج، فراخوانی گردان‌های بسیج، رژه موتورسواران بسیجی، ویزیت رایگان در مراکز درمانی سپاه، اعزام تیم دندانپزشکی به مناطق محروم و برگزاری برنامه‌های ورزشی از جمله کوهپیمایی از جمله برنامه‌های اجرایی بسیج در دهه فجر است.

وی از دیگر برنامه‌های دهه فجر را کرسی‌های آزاداندیشی، برگزاری یادواره شهدا، افتتاح نخستین مرکز حجاب و عفاف و برگزاری مسابقات تیراندازی، مسابقات کتابخوانی، سرکشی از سالمندان، معلولین و جانبازان، کارگاه‌های آموزش مداحی، فضاسازی و تبلیغات فرهنگی در رده‌های مقاومت بسیج عنوان کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت دهه فجر سپاه استان سمنان یادآور شد: حدود 350 برنامه در طول دهه فجر توسط سازمان بسیج زنان استان ویژه خواهران برنامه‌ریزی کرده است.

سلامی خاطرنشان کرد: دهه فجر در حقیقت عید انقلاب اسلامی است انقلابی که 31سال از عمر با برکتش می‌گذرد ودستاوردهای فراوانی داشته است.

وی در خاتمه گفت: دهه فجر فرصت ارزشمندی در جهت مرور عوامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تاکید بر هوشیاری، بیداری و بصیرت به منظور تداوم انقلاب اسلامی ایران است.