بارندگی روی کیفیت بازی تاثیر گذاشت/ قسمت نبود سه امتیاز را بگیریم!

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی در نشست خبری پس از دیدار تیم های فوتبال راه آهن و سایپا که عصر امروز سه شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید ضمن بیان مطلب فوق گفت: بارندگی و متعاقب آن لغزندگی زمین بر روی کیفیت بازی دو تیم تاثیر گذاشته بود که این موضوع باعث شده بود بازی کاملا فیزیکی شود. متاسفانه ما نمی توانیم در زمین گلی خوب فوتبال بازی کنیم و این موضوع یکی از نقاط ضعف تیم ماست اما در مجموع با توجه به اینکه در زمین حریف بازی می کردیم برتر از تیم راه آهن بودیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا تاکید کرد: وقتی دو بار توپ های ما در نیمه دوم به دیرک دروازه راه آهن برخورد می کند این موضوع نشان می دهد که قسمت نبود سه امتیاز بازی را بگیریم. با توجه به فصل بارندگی باید خودمان را برای بازی در چنین شرایط جوی و شرایط نامساعد زمین بیشتر آماده کنیم و تاکتیک هایی را برای بازی کردن در چنین وضعیتی در دستور کار خود قرار دهیم چون فوتبال فقط بر روی زمین بازی کردن نیست.

وی در خصوص عملکرد داور بازی خاطرنشان کرد: من در گذشته گفته ام که هیچ گاه در خصوص عملکرد داور صحبت نمی کنم. اما در این بازی با تصمیمات داور اتفاقات عجیبی افتاد به عنوان مثال توپی که از بغل من به بیرون رفت را داور اعلام کرد که باید از 15 متر جلوتر پرتاب اوت صورت گیرد. در مجموع من و بازیکنانم تصمیم گرفته ایم که دیگر در مورد داوری صحبت نکنیم و نمی خواهم شان خود را با چنین صحبت هایی پایین بیاورم چون باشگاه سایپا قطعا پیگیر این موضوع خواهد بود.