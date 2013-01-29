به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و نفت تهران در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

نیمکت‌نشینی سوشا مکانی، دروازه‌بان نفت تهران که در هفته‌های گذشته با حاشیه‌هایی همراه بود، امروز نیز ادامه یافته بود و حامد فلاح‌زاده در دیدار با ذوب‌آهن جایگزین او شده بود.

مهدی رجب‌زاده، هافبک ذوب‌آهن در مسابقه امروز به دلیل محرومیت در ترکیب ذوب‌آهن به میدان نرفته بود.

محسن مسلمان، هافبک محروم ذوب‌آهن که روز گذشته از سوی کمیته انضباطی بخشیده شده بود، در مسابقه امروز از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان رفت.

3 نفر از لیدرهای اخراجی ذوب‌آهن که در بازی قبلی این تیم نتوانسته بودند وارد ورزشگاه فولادشهر شوند، برای بازی امروز به ورزشگاه فولادشهر وارد شده بودند و در جایگاه تماشاگران تیم نفت تهران قرار گرفته بودند.

منصور ابراهیم‌زاده پیش از آغاز بازی گل‌های خود را به طرف هواداران ذوب‌آهن پرتاب کرد و هواداران ذوب‌آهن نیز درواکنش به این حرکت او با شعار منصور به اصفهان خوش آمدی، از سرمربی سابق تیم خود استقبال کردند.

همه بازیکنان ذوب‌آهن پیش از آغاز بازی با یک شاخه گل به سمت منصور ابراهیم‌زاده رفته و ورود او را به اصفهان خوش‌آمد گفتند.

با توجه به تغییر برخی لیدرهای ذوب‌آهن به نظر می‌رسید حضور هواداران ذوب‌آهن در این بازی افزایش یافته بود.

در دقیقه 43 بازی و در یک صحنه که توپ بازیکنان نفت به کرنر رفت، محسن مسلمان که برای زدن کرنر به نقطه کرنر رفته بود از توپ‌جمع‌کن‌ها خواست توپ را زودتر به او بدهند.

در دقیقه 56 بازی به دلیل تعویض کفش‌های یعقوب کریمی، مسابقه برای دقایقی متوقف شد.

هواداران ذوب‌آهن در دقایق پایانی نیمه دوم و بعد از گل تیم نفت نیز تیم خود را تشویق کردند.

خوش و بش فرهاد کاظمی، سرمربی ذوب‌آهن و منصور ابراهیم‌زاده سرمربی نفت تهران در پایان بازی نیز از نکات جالب این مسابقه بود.

این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود نفت تهران به پایان رسید.