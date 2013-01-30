پرداخت 50 میلیون ریال بن در نمایشگاه کتاب شاهرود

حسن یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان در شاهرود 50 میلیون ریال بن خرید کتاب پراخت می شود، تصریح کرد: 25 میلیون ریال این بن ها را موسسه نمایشگاه و بقیه را نیز ناشران عهده دار شدند.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن، کتاب های موجود در نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به مخاطبان ارائه می شود که 20 درصد آن سهم موسسه و 20 درصد نیز سهم ناشر است.

یزدانی در بخش دیگری با ابراز خرسندی از استقبال خوب مردم شاهرود از نمایشگاه کتاب گفت: امیدواریم با اطلاع رسانی بیشتر مطبوعات، شاهد حضور بیشتر همشهریان در این نمایشگاه باشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان شاهرود تصریح کرد: 25 هزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف، کودک و نوجوان، هنر، آموزشی، دین و سایر موضوعات در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه دارای 145غرفه است، اظهار داشت: از این تعداد 133غرفه ناشر کشوری و 12غرفه ناشر این استان هستند.

دهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان با حضور 260 ناشر از سراسر کشور در استادیوم شهید اکبری شاهرود تا یازدهم بهمن ادامه دارد.

مراسم رونمایی از سه کتاب نویسندگان بومی شهرستان شاهرود، برپایی نمایشگاه عکس 34 سال حضور مردم در صحنه های انقلاب، غرفه پاسخگویی به سئوالات شعری، برگزاری جشن به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، تجلیل از برگزیدگان قرآنی، شب شعر استانی و شب موسیقی با رویکرد موسیقی سنتی و دینی از برنامه های جانبی این نمایشگاه است.