به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پس از دیدار تیم های فوتبال راه آهن و سایپا که عصر امروز سه شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید ضمن بیان مطلب فوق گفت: نیمه اول بازی دلچسب نبود اما در نیمه دوم هر دو تیم راه آهن و سایپا فوتبال بهتری را به معرض نمایش گذاشتند. اگر چه بارش باران بر کیفیت بازی تاثیر گذاشته بود اما در اکثر دقایق بازی راه آهن حاکم میدان بود. ما فشار زیادی را بر روی دروازه سایپا وارد کردیم اما متاسفانه به گل نرسیدیم.

وی در خصوص عملکرد داور اظهار داشت: داوری باید قانون داشته باشد و داور بر اساس قوانین سوت بزند. متاسفانه جهانبازی در چند صحنه که بازیکنان سایپا روی بازیکنان ما مرتکب خطا شده بودند خطایی اعلام نکرد و یا در صحنه ای که حسین پاشایی را زدند کارت قرمز مستقیم به بازیکن سایپا نشان نداد. در واقع وی هر موقع دلش می خواست سوت می زد و هر زمان که دلش نمی خواست سوت نمی زد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن تاکید کرد: در مجموع باید بگویم داور با تیم سایپا خیلی کنار آمد و در خیلی از صحنه ها به بازیکنان سایپا به دلیل خطاهایی که انجام دادند کارت نشان نداد. در حالیکه به خاطر اینکه پرتاب اوت یک متر این طرف تر یا آن طرف تر شده مرا تهدید به اخراج کرد.

دایی تاکید کرد: سوت های نامناسب جهانبازی باعث شد کیفیت بازی افت زیادی پیدا کند در واقع عملکرد داور وسط در این دیدار ایرادات زیادی داشت.

وی در خصوص اظهار نظر اخیر کی روش مبنی بر اینکه دایی در خصوص صحبت های من دچار سوء تفاهم شده، تصریح کرد: من صحبت هایم را در این خصوص کرده ام و حقایق را گفتم بنابراین هر کسی که دلش بخواهد می تواند هر طوری از آن برداشت کند. ما وظیفه داریم که از لیگ دفاع کنیم و اجازه ندهیم هر کسی هر طور دلش می خواهد نظر دهد.

دایی در پاسخ به خبرنگاری که این سئوال را از وی پرسیده بود گفت: کی روش در مصاحبه خود اسمی از من نیاورده است و اگر شما ثابت کنید که او نام مرا آورده من به شما هر چه بخواهید می دهم. سعی نکنید که من و کی روش را مقابل هم قرار دهید.

وی در خصوص اظهارنظر اخیر جواد زرینچه مبنی بر اینکه در رقابتهای لیگ آزادگان دوپینگ بازیکنان بیداد می کند، گفت: دوپینگ در لیگ برتر هم وجود دارد چون این موضوع در لیگ برتر آن طور که باید کنترل نمی شود چه برسد به رقابتهای لیگ آزادگان . من این موضوع را در جامعه فوتبال از خیلی ها شنیده ام اما هنوز خودم آن را ندیده ام .