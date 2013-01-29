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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

بعد از شکست ذوب‌آهن/

اعتراضات هواداران ذوب‌آهن به کادر فنی/ انتقاد از بازی ضعیف محسن بیاتی‌نیا

اعتراضات هواداران ذوب‌آهن به کادر فنی/ انتقاد از بازی ضعیف محسن بیاتی‌نیا

اصفهان – خبرگزاری مهر: جمعی از هواداران ذوب‌آهن بعد از شکست این تیم مقابل نفت تهران نسبت به عملکرد ضعیف محسن بیاتی نیا اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی در نیمه دوم مسابقه با به میدان آوردن محسن بیاتی‌نیا در صدد افزایش قدرت هجومی تیم ذوب‌آهن برآمد اما اشتباهات این مهاجم در نیمه دوم باعث انتقادات هواداران ذوب‌آهن به او شد.

جمعی از هواداران ذوب‌آهن بعد از پایان دیدار ذوب‌آهن مقابل نفت تهران نسبت به عملکرد محسن بیاتی‌نیا، مهاجم ذوب‌آهن انتقاد کرده و از به میدان آمدن او به کادر فنی ذوب‌آهن گله کردند.

اعتراضات این هواداران ادامه داشت و نکته جالب اینکه این هواداران نسبت به عملکرد فنی تیم به مدیرعامل باشگاه نیز اعتراض کردند!

منصور ابراهیم‌زاده بعد از پیروزی مقابل ذوب‌آهن در آغوش فرهاد کاظمی قرار گرفت.

فرهاد کاظمی، سرمربی ذوب‌آهن نیز ترجیح داد بعد از بازی در زمین نماند و بلافاصله بعد از به صدا در آمدن سوت پایان مسابقه، به طرف رختکن حرکت کرد.

کد مطلب 1803497

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