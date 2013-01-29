معاملات سهام 20 هزار گلستانی/ نمایندگان به تالار شیشه ای پاگشا شدند

مهدی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با حمایت نمایندگان استان و کمک مسئولان بتوانیم فرهنگ بورس را گسترش داده و حضور در آن را در استان نهادینه کنیم.

وی افزود: در زمینه فرهنگ سازی با بهره گیری از بهترین شیوه ها و استادان، آموزش بورس را به پیش برده ایم و تاکنون در استان شش هزار نفر از آموزش حرفه ای بورس در حد کشوری برخوردار شده اند.

وی تأکید کرد: بورس گلستان برای کمک به صنایع و ارائه مشاوره به سهامداران سهام عدالت و خانوارهای استان کاملا آماده است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا نیز با اشاره به اینکه بورس می تواند یکی از راه های میانبر توسعه استان و زمینه ساز افزایش قدرت مالی گلستان باشد ، افزود: بورس هم امکان تقویت صنایع استان را دارد و می تواند نقش نجات بخشی بنگاه های اقتصادی استان را برای تأمین منابع مالی ایفا کند.

حجت الاسلام سید علی طاهری با اشاره به نقش بورس می در اقتصاد خانوارها، افزود: دستگاه های اجرایی و رسانه های استان هم برای اجرای این نقش توسط بورس باید به آن کمک کنند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر نقش صدا و سیما در این زمینه گفت: با توجه به اینکه یک میلیون و دویست هزار نفر از مردم استان گلستان ، سهامدار سهام عدالت هستند، اطلاع رسانی در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی اظهار امیدواری کرد: دهیاران استان و خصوصاً دهیاری های بخش مرکزی گرگان هم بتوانند از امکانات بورس استفاده کنند.

وی افزود: باید به سمتی برویم که به محض صدور شناسنامه نوزادان ، خانواده ها ترغیب شوند برای آینده نوباوگان خود در بورس سرمایه گذاری کنند.

به گزارش مهر، بازدید نمایندگان برای اولین بار در تاریخ تشکیل تالار بورس گلستان صورت گرفته است و حمایت از این بورس می تواند در رونق اقتصاد استان موثر باشد.