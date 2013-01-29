به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده پس از پیروزی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم طی دو روز گذشته محبت‌هایی که مجموعه ذوب‌آهن، هواداران و رسانه‌های اصفهان به من داشتند، مرا به وجد آورد و به من فهماند که در اصفهان آدم‌هایی را داریم که فوتبال را می‌فهمند و زحمات مرا باور دارند و به همین دلیل شرمنده همه هستم .

وی ادامه داد: در کنفرانس پیش از بازی گفته بودم که این بازی سخت است و آن به خاطر شناختی بود که من از ذوبی‌ها و ذوبی‌ها از من دارند. هر دو تیم در این بازی می‌خواستند ببرند و هیچ تیمی نمی‌خواست امتیاز از دست بدهد و به همین دلیل کیفیت فنی بازی پایین آمده بود، مخصوصا ذوبی‌ها که روی زمین کار می‌کردند و ما به دنبال اداره بازی بودیم . البته اداره بازی به این معنا نبود که زیر توپ بزنیم اما می‌خواستیم بازی را ببندیم و به حریف اجازه دهیم که جلوی ما پاس کاری کند .

سرمربی تیم نفت تهران بیان داشت: می‌دانستم هرچه به پایان بازی نزدیک شویم، شرایط ذوب‌آهن عوض می‌شود و به همین دلیل مهرآزما و نوروزی را آوردم که به بازی سرعت داده و با این تاکتیک موفق شدیم؛ آرزوی قبلی من است که ذوب‌آهن در جدول صعود کند و با توجه به اینکه کاظمی مربی خوبی است و کارش را بلد است، شرایط این تیم عوض می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برد این بازی عادلانه بود، تصریح کرد: به دلیل شرایط خودم در تیم نفت می‌گویم این برد عادلانه بود چون ما سه امتیاز بازی را گرفتیم و باید بگویم خدا مرا خیلی دوست داشت که توانستم در این بازی به پیروزی برسم .

ابراهیم‌زاده در مورد انتقاداتی که فصل گذشته به او در مورد عدم نتیجه‌گیری در خارج از اصفهان می‌شد، بیان داشت: نمی‌دانم استدلال مخالفانم چه بوده اما آیا اگر شما خبرنگاران به شهر دیگری بروید، نمی‌توانید قلم بزنید؟ پس من هم هر کجا بروم می‌توانم کار کنم و من با شناخت و آگاهی به تیم نفت رفتم و می‌توانید از بازیکنان نفت سئوال کنید که آیا حضور من فوتبال آنها را تغییر داده یا نه .

وی ادامه داد: تهران مثل یک دریاست و اگر شنا بلد باشی و با دقت باشی می‌توانی بهترین صیدها را انجام دهی اما اگر شنا بلد نباشی همان ابتدای کار غرق می‌شوی؛ من این را به دست مردم و کارشناسان می‌سپارم که آنها در مورد عملکرد من در تیم نفت نظر دهند .

سرمربی سابق ذوب‌آهن در مورد مشکل اصلی تیم سابقش گفت: به نظر من مشکل اصلی ذوبی‌ها استرس و ترس از نباختن است؛ شما اگر به دربی نگاه کنید می‌بینید که آنها نیز این ترس را داشتند. البته در این مسئله فقط مربیان در ترس از نباختن مقصر نیستند و سئوال فردوسی‌پور اشتباه بود چون باید بازیکنان را نیز در آن دخیل می‌کرد .

وی گفت: اگر در بازی‌ها ابتدای بازی گلی رد و بدل شود، بازی جذابیت پیدا می‌کند و همانطور که دیدید بازیکنان ذوب‌آهن در بازی تراکتور خیلی پاس عمقی دادند اما در بازی امروز به دلیل استرس و ترس از باخت نتوانستند این کار را انجام دهند و درصدی از آن هم به سیستم دفاعی ما بستگی داشت . به هر حال آرزوی قبلی من است که ذوب‌آهن در لیگ بماند .

ابراهیم‌زاده در پاسخ به این سئوال که به نظر می‌رسد خیلی از ذوب‌آهن دلخور هستید، بیان داشت: من از مجموعه ذوب‌آهن دلخور نیستم و دلخوری من بالاتر از این حرف‌هاست و همه می‌دانند چه کسی این مشکلات را برای من و ذوب‌آهن ایجاد کرد .

وی در مورد مصاحبه شیران، عضو هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن که گفته بود هرکس علیه تیم شکایت نکند، زودتر طلبش را دریافت می‌کند، بیان داشت : شیران بارها مرا دیده اما نگفته که این مسئله وجود دارد؛ من امسال حتی تا مهر ماه با باشگاه تماس می‌گرفتم تا در مورد طلبم صحبت کنم ولی هیچ کس جواب تلفنم را نمی‌داد و فقط آقای عسکری معاون باشگاه بود که با من صحبت می‌کرد.

سرمربی سابق ذوب‌آهن در پاسخ به این سئوال که با توجه به شرایط مطلوبی که ذوب‌آهنی برای کاظمی فراهم کردند، اگر همین شرایط را برای شما ایجاد می‌کردند، حاضر به ماندن بودید، اضافه کرد: مشکل من با ذوب‌آهن مشکل مالی نبود و ما اواسط نیم فصل گذشته نیز بازیکنانی نظیر حسینی و طالبی را نداشتیم و من بدون آنها بازی کردم اما مشکل من با مجموعه ذوب‌آهن نبود و بالاتر از این حرف‌ها بود.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و نفت تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم نفت به پایان رسید.